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Ароматный салат с моцареллой — когда не хватает времени, а хочется вкусного

3 июня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить быстрый и вкусный салат — пошаговый рецепт
Салат с моцареллой. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Когда хочется вкусно, быстро и полезно — идеально подойдет салат с моцареллой. Он подходит, как к празднику, так и на каждый день. Сохраняйте этот рецепт, чтобы не потерять.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • моцарелла 130 г;
  • помидоры 200 г;
  • перепелиные яйца 10 шт.;
  • листья салата "Микс" 100 г;
  • горчица "Дижонская" 1 ст.л.;
  • масло оливковое 2 ст.л.;
  • бальзамический уксус 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно выложить любую зелень и шарики моцареллы.

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Листья салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сверху выкладываем разрезанные перепелиные яйца. Можно заменить куриными яйцами.

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Листья салата и яйца. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выкладываем листья базилика и помидоры.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для заправки смешайте горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать салат полив соусом.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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помидор
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