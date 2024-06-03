Как приготовить быстрый и вкусный салат — пошаговый рецепт

Ароматный салат с моцареллой — когда не хватает времени, а хочется вкусного
Когда хочется вкусно, быстро и полезно — идеально подойдет салат с моцареллой. Он подходит, как к празднику, так и на каждый день. Сохраняйте этот рецепт, чтобы не потерять.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- моцарелла 130 г;
- помидоры 200 г;
- перепелиные яйца 10 шт.;
- листья салата "Микс" 100 г;
- горчица "Дижонская" 1 ст.л.;
- масло оливковое 2 ст.л.;
- бальзамический уксус 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно выложить любую зелень и шарики моцареллы.
Сверху выкладываем разрезанные перепелиные яйца. Можно заменить куриными яйцами.
Выкладываем листья базилика и помидоры.
Для заправки смешайте горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать салат полив соусом.
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