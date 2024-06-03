Как приготовить быстрый и вкусный салат — пошаговый рецепт

Салат с моцареллой. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда хочется вкусно, быстро и полезно — идеально подойдет салат с моцареллой. Он подходит, как к празднику, так и на каждый день. Сохраняйте этот рецепт, чтобы не потерять.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

моцарелла 130 г;

помидоры 200 г;

перепелиные яйца 10 шт.;

листья салата "Микс" 100 г;

горчица "Дижонская" 1 ст.л.;

масло оливковое 2 ст.л.;

бальзамический уксус 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно выложить любую зелень и шарики моцареллы.

Листья салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сверху выкладываем разрезанные перепелиные яйца. Можно заменить куриными яйцами.

Листья салата и яйца. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выкладываем листья базилика и помидоры.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для заправки смешайте горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать салат полив соусом.

Приготовление салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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