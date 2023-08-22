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Ароматні огірки на зиму з часником та гірчицею за бабусиним рецептом

22 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пікантний салат з огірків від бабусі — відео рецепт
Огірки з часником та гірчицею. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі огірки — це смачна та пікантна закуска, яка має гармонійний смак та сподобається всім. Приготувати такий салат дуже просто. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом

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Вам знадобиться: 

  • огірки 3 кг;
  • сіль 3 столові ложки;
  • цукор 100 г;
  • оцет 150 мл;
  • олія 150 мл;
  • гірчичний порошок 2 столові ложки;
  • часник 1 головка;
  • мелений чорний перець 1 чайна ложка;
  • кріп 1 пучок.

Спосіб приготування 

Спочатку огірки потрібно замочити в холодній воді на кілька годин. Далі потрібно обрізати всі хвостики. 

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Нарізання огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огірки потрібно нарізати невеликими пластинками. Така форма буде найвдаліша для цього рецепту. 

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Нарізання кропу. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Один великий пучок кропу також потрібно дрібно нарізати. 

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Додавання спецій. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі до огірків потрібно додати вичавлений часник. 

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Салат з огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До салату потрібно додати три столові ложки солі та чайну ложку перцю. Також необхідно додати 100 грамів цукру, 150 мл 9% оцту, 150 мл рослинної олії та 2,5 ложки гірчиці. 

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Накладання салату в банки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огірки потрібно ретельно перемішати та залишити постяти протягом 3 годин, інколи потрібно буде перемішувати. 

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Салат з огірків в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Коли огірки пустили сік починаємо накладати їх в банки. Банки перед цим краще помити з содою. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Сік, який залишився також потрібно рівномірно розлити по банках. Потім накриваємо банки з огірками стерилізованими кришками. 

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Огірки потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання. Далі закатуємо банки з огірками та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про бабусин рецепт помідорів "Солоденькі" з ніжними травами. Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви. 

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