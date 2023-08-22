Пікантний салат з огірків від бабусі — відео рецепт

Ароматні огірки на зиму з часником та гірчицею за бабусиним рецептом
Такі огірки — це смачна та пікантна закуска, яка має гармонійний смак та сподобається всім. Приготувати такий салат дуже просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- огірки 3 кг;
- сіль 3 столові ложки;
- цукор 100 г;
- оцет 150 мл;
- олія 150 мл;
- гірчичний порошок 2 столові ложки;
- часник 1 головка;
- мелений чорний перець 1 чайна ложка;
- кріп 1 пучок.
Спосіб приготування
Спочатку огірки потрібно замочити в холодній воді на кілька годин. Далі потрібно обрізати всі хвостики.
Огірки потрібно нарізати невеликими пластинками. Така форма буде найвдаліша для цього рецепту.
Один великий пучок кропу також потрібно дрібно нарізати.
Далі до огірків потрібно додати вичавлений часник.
До салату потрібно додати три столові ложки солі та чайну ложку перцю. Також необхідно додати 100 грамів цукру, 150 мл 9% оцту, 150 мл рослинної олії та 2,5 ложки гірчиці.
Огірки потрібно ретельно перемішати та залишити постяти протягом 3 годин, інколи потрібно буде перемішувати.
Коли огірки пустили сік починаємо накладати їх в банки. Банки перед цим краще помити з содою.
Сік, який залишився також потрібно рівномірно розлити по банках. Потім накриваємо банки з огірками стерилізованими кришками.
Огірки потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання. Далі закатуємо банки з огірками та залишаємо до повного охолодження.
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