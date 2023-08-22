Пікантний салат з огірків від бабусі — відео рецепт

Огірки з часником та гірчицею. Фото: Freepik

Такі огірки — це смачна та пікантна закуска, яка має гармонійний смак та сподобається всім. Приготувати такий салат дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

огірки 3 кг;

сіль 3 столові ложки;

цукор 100 г;

оцет 150 мл;

олія 150 мл;

гірчичний порошок 2 столові ложки;

часник 1 головка;

мелений чорний перець 1 чайна ложка;

кріп 1 пучок.

Спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно замочити в холодній воді на кілька годин. Далі потрібно обрізати всі хвостики.

Нарізання огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огірки потрібно нарізати невеликими пластинками. Така форма буде найвдаліша для цього рецепту.

Нарізання кропу. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Один великий пучок кропу також потрібно дрібно нарізати.

Додавання спецій. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі до огірків потрібно додати вичавлений часник.

Салат з огірків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До салату потрібно додати три столові ложки солі та чайну ложку перцю. Також необхідно додати 100 грамів цукру, 150 мл 9% оцту, 150 мл рослинної олії та 2,5 ложки гірчиці.

Накладання салату в банки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огірки потрібно ретельно перемішати та залишити постяти протягом 3 годин, інколи потрібно буде перемішувати.

Салат з огірків в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Коли огірки пустили сік починаємо накладати їх в банки. Банки перед цим краще помити з содою.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Сік, який залишився також потрібно рівномірно розлити по банках. Потім накриваємо банки з огірками стерилізованими кришками.

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Огірки потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання. Далі закатуємо банки з огірками та залишаємо до повного охолодження.

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