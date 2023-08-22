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Ароматные огурцы на зиму с чесноком и горчицей по рецепту бабушки

22 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пикантный салат из огурцов от бабушки — видео рецепт
Огурцы с чесноком и горчицей. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие огурцы — это ароматная и пикантная закуска, которая имеет гармоничный вкус и понравится всем. Приготовить такой салат очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе.

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Вам понадобится:

  • огурцы 3 кг;
  • соль 3 столовые ложки;
  • сахар 100 г;
  • уксус 150 мл;
  • масло 150 мл;
  • горчичный порошок 2 столовые ложки;
  • чеснок 1 головка;
  • молотый черный перец 1 чайная ложка;
  • укроп 1 пучок.

Способ приготовления

Сначала огурцы необходимо замочить в прохладной воде на несколько часов. Дальше нужно обрезать все хвостики.

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Нарезка огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огурцы нужно нарезать небольшими пластинками. Такая форма будет самая удачная для этого рецепта.

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Нарезка укропа. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Один большой пучок укропа тоже нужно мелко нарезать.

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Добавление специй. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее к огурцам нужно добавить выжатый чеснок.

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Салат из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К салату нужно добавить три столовых ложки соли и чайную ложку перца. Также необходимо добавить 100 г сахара, 150 мл 9% уксуса, 150 мл растительного масла и 2,5 ложки горчицы.

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Салата в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огурцы следует тщательно перемешать и оставить на 3 часа, иногда нужно будет перемешивать.

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Салат из огурцов в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Когда огурцы пустили сок, начинаем накладывать их в банки. Банки перед этим лучше помыть с содой.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Оставшийся сок также нужно равномерно разлить по банкам. Затем накрываем банки с огурцами стерилизованными крышками.

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Огурцы следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания. Далее закатываем банки с огурцами и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте помидоров "Сладенькие" с нежными травами. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень кроткие и подойдут к любому блюду.

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