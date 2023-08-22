Пикантный салат из огурцов от бабушки — видео рецепт

Ароматные огурцы на зиму с чесноком и горчицей по рецепту бабушки
Такие огурцы — это ароматная и пикантная закуска, которая имеет гармоничный вкус и понравится всем. Приготовить такой салат очень просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе.
Вам понадобится:
- огурцы 3 кг;
- соль 3 столовые ложки;
- сахар 100 г;
- уксус 150 мл;
- масло 150 мл;
- горчичный порошок 2 столовые ложки;
- чеснок 1 головка;
- молотый черный перец 1 чайная ложка;
- укроп 1 пучок.
Способ приготовления
Сначала огурцы необходимо замочить в прохладной воде на несколько часов. Дальше нужно обрезать все хвостики.
Огурцы нужно нарезать небольшими пластинками. Такая форма будет самая удачная для этого рецепта.
Один большой пучок укропа тоже нужно мелко нарезать.
Далее к огурцам нужно добавить выжатый чеснок.
К салату нужно добавить три столовых ложки соли и чайную ложку перца. Также необходимо добавить 100 г сахара, 150 мл 9% уксуса, 150 мл растительного масла и 2,5 ложки горчицы.
Огурцы следует тщательно перемешать и оставить на 3 часа, иногда нужно будет перемешивать.
Когда огурцы пустили сок, начинаем накладывать их в банки. Банки перед этим лучше помыть с содой.
Оставшийся сок также нужно равномерно разлить по банкам. Затем накрываем банки с огурцами стерилизованными крышками.
Огурцы следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания. Далее закатываем банки с огурцами и оставляем до полного охлаждения.
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