Пикантный салат из огурцов от бабушки — видео рецепт

Огурцы с чесноком и горчицей. Фото: Freepik

Такие огурцы — это ароматная и пикантная закуска, которая имеет гармоничный вкус и понравится всем. Приготовить такой салат очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе.

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Вам понадобится:

огурцы 3 кг;

соль 3 столовые ложки;

сахар 100 г;

уксус 150 мл;

масло 150 мл;

горчичный порошок 2 столовые ложки;

чеснок 1 головка;

молотый черный перец 1 чайная ложка;

укроп 1 пучок.

Способ приготовления

Сначала огурцы необходимо замочить в прохладной воде на несколько часов. Дальше нужно обрезать все хвостики.

Нарезка огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огурцы нужно нарезать небольшими пластинками. Такая форма будет самая удачная для этого рецепта.

Нарезка укропа. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Один большой пучок укропа тоже нужно мелко нарезать.

Добавление специй. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее к огурцам нужно добавить выжатый чеснок.

Салат из огурцов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К салату нужно добавить три столовых ложки соли и чайную ложку перца. Также необходимо добавить 100 г сахара, 150 мл 9% уксуса, 150 мл растительного масла и 2,5 ложки горчицы.

Салата в банках. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Огурцы следует тщательно перемешать и оставить на 3 часа, иногда нужно будет перемешивать.

Салат из огурцов в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Когда огурцы пустили сок, начинаем накладывать их в банки. Банки перед этим лучше помыть с содой.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Оставшийся сок также нужно равномерно разлить по банкам. Затем накрываем банки с огурцами стерилизованными крышками.

Название

Огурцы следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания. Далее закатываем банки с огурцами и оставляем до полного охлаждения.

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