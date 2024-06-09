Баклажани як гриби - рецепт найсмачнішої заготівлі на зиму

Ароматні баклажани, як гриби — заготівля на зиму
Цей простий рецепт салату на зиму допоможе вам у будь-якій ситуації! Баклажани виходять на смак, як гриби, навіть не відрізнити. Обов'язково здивуйте своїх близьких такою простою, але дуже смачною стравою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3 кг;
- цибуля — 1 кг;
- майонез — 400 г;
- грибна приправа — 50 г;
- сіль;
- олія — 200 мл для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати баклажани. Шкірку можна зняти за бажанням.
Залити водою і додати трохи солі. Ставимо на вогонь і після закипання варимо 2 хвилини. Потім злити всю воду, а баклажани добре віджати.
На сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору. Окремо обсмажити баклажани.
До баклажанів додати грибну приправу.
Потім додаємо майонез.
Розкладаємо салат у банки. Укладати потрібно щільно.
Заливаємо банки водою та проводимо стерилізацію 15 хвилин після закипання. Банки закриваємо. Потім такий салат найкраще зберігати у холодильнику чи прохолодному місці.
Раніше ми писали про сучасний рецепт із Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна закуска баклажанна на звичайний або святковий стіл.
Ще ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.
Читайте Новини.LIVE!