Баклажани як гриби - рецепт найсмачнішої заготівлі на зиму

Салат із баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей простий рецепт салату на зиму допоможе вам у будь-якій ситуації! Баклажани виходять на смак, як гриби, навіть не відрізнити. Обов'язково здивуйте своїх близьких такою простою, але дуже смачною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

баклажани — 3 кг;

цибуля — 1 кг;

майонез — 400 г;

грибна приправа — 50 г;

сіль;

олія — 200 мл для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати баклажани. Шкірку можна зняти за бажанням.

Баклажани нарізані. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Залити водою і додати трохи солі. Ставимо на вогонь і після закипання варимо 2 хвилини. Потім злити всю воду, а баклажани добре віджати.

Баклажани нарізані. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору. Окремо обсмажити баклажани.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До баклажанів додати грибну приправу.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім додаємо майонез.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат у банки. Укладати потрібно щільно.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо банки водою та проводимо стерилізацію 15 хвилин після закипання. Банки закриваємо. Потім такий салат найкраще зберігати у холодильнику чи прохолодному місці.

Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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