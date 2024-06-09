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Ароматні баклажани, як гриби — заготівля на зиму

9 червня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Баклажани як гриби - рецепт найсмачнішої заготівлі на зиму
Салат із баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей простий рецепт салату на зиму допоможе вам у будь-якій ситуації! Баклажани виходять на смак, як гриби, навіть не відрізнити. Обов'язково здивуйте своїх близьких такою простою, але дуже смачною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 3 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • майонез — 400 г;
  • грибна приправа — 50 г;
  • сіль;
  • олія — 200 мл для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати баклажани. Шкірку можна зняти за бажанням.

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Баклажани нарізані. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Залити водою і додати трохи солі. Ставимо на вогонь і після закипання варимо 2 хвилини. Потім злити всю воду, а баклажани добре віджати.

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Баклажани нарізані. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору. Окремо обсмажити баклажани.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До баклажанів додати грибну приправу.

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Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім додаємо майонез.

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Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат у банки. Укладати потрібно щільно.

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Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо банки водою та проводимо стерилізацію 15 хвилин після закипання. Банки закриваємо. Потім такий салат найкраще зберігати у холодильнику чи прохолодному місці.

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Приготування баклажанів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про сучасний рецепт із Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна закуска баклажанна на звичайний або святковий стіл.

Ще ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.

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