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Ароматные баклажаны, как грибы — заготовка на зиму

9 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Баклажаны как грибы — рецепт самой вкусной заготовки на зиму
Салат из баклажан. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот простой рецепт салата на зиму выручит вас в любой ситуации! Баклажаны получаются по вкусу как грибы, даже не отличить. Обязательно удивите своих близких таким простым, но очень вкусным блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • баклажаны — 3 кг;
  • лук — 1 кг;
  • майонез — 400 г;
  • грибная приправа — 50 г;
  • соль;
  • растительное масло — 200 мл для жарки. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать баклажаны. Шкурку можно снять по желанию.

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Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Залить водой и добавить немного соли. Ставим на огонь и после закипания варим 2 минуты. Затем слить всю воду, а баклажаны хорошо отжать. 

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Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороде обжарить лук до золотистого цвета. Отдельно обжарить баклажаны. 

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Жаренный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К баклажанам добавить грибную приправу.

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Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем добавляем майонез. 

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Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем салат в банки. Укладывать нужно плотно. 

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Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем банки водой и проводим стерилизацию 15 минут после закипания. Банки закрываем. Затем такой салат лучше всего хранить в холодильнике или прохладном месте. 

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Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.

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