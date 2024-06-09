Баклажаны как грибы — рецепт самой вкусной заготовки на зиму

Салат из баклажан. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот простой рецепт салата на зиму выручит вас в любой ситуации! Баклажаны получаются по вкусу как грибы, даже не отличить. Обязательно удивите своих близких таким простым, но очень вкусным блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

баклажаны — 3 кг;

лук — 1 кг;

майонез — 400 г;

грибная приправа — 50 г;

соль;

растительное масло — 200 мл для жарки.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать баклажаны. Шкурку можно снять по желанию.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Залить водой и добавить немного соли. Ставим на огонь и после закипания варим 2 минуты. Затем слить всю воду, а баклажаны хорошо отжать.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороде обжарить лук до золотистого цвета. Отдельно обжарить баклажаны.

Жаренный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К баклажанам добавить грибную приправу.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем добавляем майонез.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем салат в банки. Укладывать нужно плотно.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем банки водой и проводим стерилизацию 15 минут после закипания. Банки закрываем. Затем такой салат лучше всего хранить в холодильнике или прохладном месте.

Приготовление баклажанов. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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