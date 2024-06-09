Баклажаны как грибы — рецепт самой вкусной заготовки на зиму

Ароматные баклажаны, как грибы — заготовка на зиму
Этот простой рецепт салата на зиму выручит вас в любой ситуации! Баклажаны получаются по вкусу как грибы, даже не отличить. Обязательно удивите своих близких таким простым, но очень вкусным блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 кг;
- лук — 1 кг;
- майонез — 400 г;
- грибная приправа — 50 г;
- соль;
- растительное масло — 200 мл для жарки.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать баклажаны. Шкурку можно снять по желанию.
Залить водой и добавить немного соли. Ставим на огонь и после закипания варим 2 минуты. Затем слить всю воду, а баклажаны хорошо отжать.
На сковороде обжарить лук до золотистого цвета. Отдельно обжарить баклажаны.
К баклажанам добавить грибную приправу.
Затем добавляем майонез.
Раскладываем салат в банки. Укладывать нужно плотно.
Заливаем банки водой и проводим стерилизацию 15 минут после закипания. Банки закрываем. Затем такой салат лучше всего хранить в холодильнике или прохладном месте.
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