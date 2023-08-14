Маринування помідорів холодною водою за 5 хвилин без стерилізації — відео рецепт

Антипохмільні помідори на зиму від полтавської господині
Полтавська господиня розповіла про рецепт маринованих помідорів, які вона готує вже 25 років. Перевірений метод закатки томатів на зиму, який буде радувати протягом всієї зими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Священна корова.Кайфую від життя в селі.
Вам знадобиться (на 3 л. банку):
- 30 грамів солі;
- 130 грамів цукру;
- 75 мл. оцту;
- 3 таблетки ацеталсиліцилової кислоти;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування
На дно банки кладемо всі спеції та зелень. Складові підібрані такі, що виходить дуже смачно.
Беремо 30 грамів солі та 130 грамів цукру (або 6 столових ложок), 75 мл оцту та 3 таблетки ацеталсиліцилової кислоти, все це додаємо до банки з помідорами.
Ацетилсаліцилова кислота потрібна для дезінфекції, оскільки помідори будуть заливатися холодною водою.
Заливаємо банки з помідорами холодною водою.
Далі закатуємо банки та залишаємо їх для зберігання.
Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат, баклажанів на зиму. Яку баклажанову закрутку не зроби, довго ці баночки у вашому сховищі точно не залежуватимуться, оскільки їх захочеться з’їсти першими. Бо це ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.