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Антипохмільні помідори на зиму від полтавської господині

14 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Маринування помідорів холодною водою за 5 хвилин без стерилізації — відео рецепт
Помідори в банці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Полтавська господиня розповіла про рецепт маринованих помідорів, які вона готує вже 25 років. Перевірений метод закатки томатів на зиму, який буде радувати протягом всієї зими. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Священна корова.Кайфую від життя в селі.

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Вам знадобиться (на 3 л. банку):

  • 30 грамів солі;
  • 130 грамів цукру;
  • 75 мл. оцту;
  • 3 таблетки ацеталсиліцилової кислоти;
  • спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

На дно банки кладемо всі спеції та зелень. Складові підібрані такі, що виходить дуже смачно. 

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Зелень в банці. Фото: YouTube @natali1978_7

Беремо 30 грамів солі та 130 грамів цукру (або 6 столових ложок), 75 мл оцту та 3 таблетки ацеталсиліцилової кислоти, все це додаємо до банки з помідорами. 

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Сіль в банці. Фото: YouTube @natali1978_7

Ацетилсаліцилова кислота потрібна для дезінфекції, оскільки помідори будуть заливатися холодною водою. 

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Таблетки в банці. Фото: YouTube @natali1978_7

Заливаємо банки з помідорами холодною водою. 

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Банки наповнені водою. Фото: YouTube @natali1978_7

Далі закатуємо банки та залишаємо їх для зберігання. 

Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат, баклажанів на зиму. Яку баклажанову закрутку не зроби, довго ці баночки у вашому сховищі точно не залежуватимуться, оскільки їх захочеться з’їсти першими. Бо це ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл. 

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