Маринование помидоров холодной водой за 5 минут без стерилизации — видео рецепт

Антипохмельные помидоры на зиму от полтавской хозяйки
Полтавская хозяйка рассказала о рецепте маринованных помидоров, которые она готовит уже 25 лет. Проверенный метод закатки томатов на зиму, который будет радовать на протяжении всей зимы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Священная корова. Кайфую от жизни в деревне.
Вам понадобится (на 3 л. банка):
- 30 г соли;
- 130 г сахара;
- 75 мл. уксуса;
- 3 таблетки ацеталсилициловой кислоты;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
На дно банки кладем все специи и зелень. Составляющие подобраны в таких пропорциях, что получается очень вкусно.
Берем 30 г соли и 130 г сахара (или 6 столовых ложек), 75 мл уксуса и 3 таблетки ацеталсилициловой кислоты, все это добавляем в банки с помидорами.
Ацетилсалициловая кислота необходима для дезинфекции, поскольку помидоры будут заливаться холодной водой.
Заливаем банки с помидорами холодной водой.
Далее закатываем банки и оставляем их для хранения.
Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат, баклажанов на зиму. Какую баклажановую закрутку не сделай, долго эти баночки в вашем хранилище точно не задержатся, поскольку их захочется съесть первыми. Это идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.