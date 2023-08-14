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Антипохмельные помидоры на зиму от полтавской хозяйки

14 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Маринование помидоров холодной водой за 5 минут без стерилизации — видео рецепт
Помидоры в банке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Полтавская хозяйка рассказала о рецепте маринованных помидоров, которые она готовит уже 25 лет. Проверенный метод закатки томатов на зиму, который будет радовать на протяжении всей зимы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Священная корова. Кайфую от жизни в деревне.

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Вам понадобится (на 3 л. банка):

  • 30 г соли;
  • 130 г сахара;
  • 75 мл. уксуса;
  • 3 таблетки ацеталсилициловой кислоты;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления

На дно банки кладем все специи и зелень. Составляющие подобраны в таких пропорциях, что получается очень вкусно.

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Зелень в банке. Фото: YouTube @natali1978_7

Берем 30 г соли и 130 г сахара (или 6 столовых ложек), 75 мл уксуса и 3 таблетки ацеталсилициловой кислоты, все это добавляем в банки с помидорами.

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Соль в банке. Фото: YouTube @natali1978_7

Ацетилсалициловая кислота необходима для дезинфекции, поскольку помидоры будут заливаться холодной водой.

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Таблетки в банке. Фото: YouTube @natali1978_7

Заливаем банки с помидорами холодной водой.

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Банки заполнены водой. Фото: YouTube @natali1978_7

Далее закатываем банки и оставляем их для хранения.

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат, баклажанов на зиму. Какую баклажановую закрутку не сделай, долго эти баночки в вашем хранилище точно не задержатся, поскольку их захочется съесть первыми. Это идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

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