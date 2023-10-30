Божевільний пиріг американської кухні до Хеллоуїну — відео рецепт

Американський шоколадний божевільний пиріг до Гелловіну
Божевільний пиріг (Crazy Cake) — це пиріг американської кухні, рецепт якого з'явився за часів дефіциту. Готується буквально з нічого, без використання яєць та молочних продуктів. Прекрасно підходить як десерт під час посту. Виходить вологий шоколадний пиріг, який можна розрізати на кілька коржів і змастити варенням або кремом, або покрити зверху глазур'ю і подавати як пиріг.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вода кімнатної температури 240 г (сік, кава, чай, молоко);
- борошно 210 г;
- рослинна олія рафінована 75 г;
- какао 35 г (обов'язково беріть какао, яке подобається вам по смаку, від цього залежатиме смак пирога);
- цукор 180 г;
- ванільний цукор 20 г;
- сіль 0,5 ч.л. без гірки;
- розпушувач 10 г;
- кокосова стружка 30-40 г (для оздоблення).
Для глазурі:
- какао 3 ст;
- цукрова пудра 3 ст.
- крохмаль 1 ст.л;
- вода крижана (за потребою до бажаної густоти).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно просіяти борошно, какао та розпушувач.
Далі потрібно додати сіль, цукор та ванільний цукор.
Потім потрібно додати воду та олію, все перемішати до однорідності.
Випікати в заздалегідь прогріті духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
Для глазурі просіяти какао, цукрову пудру та крохмаль.
Поступово додаємо крижану воду до отримання бажаної консистенції.
Покриваємо зверху остиглий пиріг глазур'ю і прикрашаємо кокосовою стружкою.
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