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Американський шоколадний божевільний пиріг до Гелловіну

30 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Божевільний пиріг американської кухні до Хеллоуїну — відео рецепт
Шоколадний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Божевільний пиріг (Crazy Cake) — це пиріг американської кухні, рецепт якого з'явився за часів дефіциту. Готується буквально з нічого, без використання яєць та молочних продуктів. Прекрасно підходить як десерт під час посту. Виходить вологий шоколадний пиріг, який можна розрізати на кілька коржів і змастити варенням або кремом, або покрити зверху глазур'ю і подавати як пиріг.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вода кімнатної температури 240 г (сік, кава, чай, молоко);
  • борошно 210 г;
  • рослинна олія рафінована 75 г;
  • какао 35 г (обов'язково беріть какао, яке подобається вам по смаку, від цього залежатиме смак пирога);
  • цукор 180 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • сіль 0,5 ч.л. без гірки;
  • розпушувач 10 г;
  • кокосова стружка 30-40 г (для оздоблення).

Для глазурі:

  • какао 3 ст;
  • цукрова пудра 3 ст.
  • крохмаль 1 ст.л;
  • вода крижана (за потребою до бажаної густоти).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно просіяти борошно, какао та розпушувач.

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Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно додати сіль, цукор та ванільний цукор.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно додати воду та олію, все перемішати до однорідності.

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в заздалегідь прогріті духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.

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Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі просіяти какао, цукрову пудру та крохмаль.

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Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поступово додаємо крижану воду до отримання бажаної консистенції.

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Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покриваємо зверху остиглий пиріг глазур'ю і прикрашаємо кокосовою стружкою.

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Шматок шоколадного прирогу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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