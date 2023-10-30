Божевільний пиріг американської кухні до Хеллоуїну — відео рецепт

Шоколадний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Божевільний пиріг (Crazy Cake) — це пиріг американської кухні, рецепт якого з'явився за часів дефіциту. Готується буквально з нічого, без використання яєць та молочних продуктів. Прекрасно підходить як десерт під час посту. Виходить вологий шоколадний пиріг, який можна розрізати на кілька коржів і змастити варенням або кремом, або покрити зверху глазур'ю і подавати як пиріг.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вода кімнатної температури 240 г (сік, кава, чай, молоко);

борошно 210 г;

рослинна олія рафінована 75 г;

какао 35 г (обов'язково беріть какао, яке подобається вам по смаку, від цього залежатиме смак пирога);

цукор 180 г;

ванільний цукор 20 г;

сіль 0,5 ч.л. без гірки;

розпушувач 10 г;

кокосова стружка 30-40 г (для оздоблення).

Для глазурі:

какао 3 ст;

цукрова пудра 3 ст.

крохмаль 1 ст.л;

вода крижана (за потребою до бажаної густоти).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно просіяти борошно, какао та розпушувач.

Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно додати сіль, цукор та ванільний цукор.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно додати воду та олію, все перемішати до однорідності.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в заздалегідь прогріті духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі просіяти какао, цукрову пудру та крохмаль.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поступово додаємо крижану воду до отримання бажаної консистенції.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покриваємо зверху остиглий пиріг глазур'ю і прикрашаємо кокосовою стружкою.

Шматок шоколадного прирогу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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