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Американский шоколадный сумасшедший пирог к Хэллоуину

30 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сумасшедший пирог американской кухни к Хэллоуину — видео рецепт
Шоколадный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сумасшедший пирог (Crazy Cake) – это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. Готовится буквально из ничего, без использования яиц и молочных продуктов. Прекрасно подходит в качестве десерта во время поста. Получается влажный шоколадный пирог, который можно разрезать на несколько коржей и смазать вареньем или кремом, или же покрыть сверху глазурью и подавать как пирог. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • вода комнатной температуры – 240 г (сок, кофе, чай, молоко);
  • мука 210 г;
  • растительное масло рафинированное 75 г;
  • какао 35 г (обязательно берите какао, которое нравится вам по вкусу, от этого будет зависеть вкус пирога);
  • сахар 180 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • соль 0,5 ч.л. без горки;
  • разрыхлитель 10 г; 
  • кокосовая стружка 30-40 г (для украшения).

Для глазури:

  • какао 3 ст.л;
  • сахарная пудра 3 ст.л;
  • крахмал 1 ст.л;
  • вода ледяная (по необходимости до желаемой густоты).

Способ приготовления 

Сначала нужно просеять муку, какао и разрыхлитель. 

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Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить соль, сахар и ванильный сахар. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно добавить воду и растительное масло, все перемешать до однородности.

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури просеять какао, сахарную пудру и крахмал. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постепенно добавляем ледяную воду до получения желаемой консистенции. 

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрываем сверху остывший пирог глазурью и украшаем кокосовой стружкой. 

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Кусочек шоколадного прирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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