Сумасшедший пирог американской кухни к Хэллоуину — видео рецепт

Американский шоколадный сумасшедший пирог к Хэллоуину
Сумасшедший пирог (Crazy Cake) – это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. Готовится буквально из ничего, без использования яиц и молочных продуктов. Прекрасно подходит в качестве десерта во время поста. Получается влажный шоколадный пирог, который можно разрезать на несколько коржей и смазать вареньем или кремом, или же покрыть сверху глазурью и подавать как пирог.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода комнатной температуры – 240 г (сок, кофе, чай, молоко);
- мука 210 г;
- растительное масло рафинированное 75 г;
- какао 35 г (обязательно берите какао, которое нравится вам по вкусу, от этого будет зависеть вкус пирога);
- сахар 180 г;
- ванильный сахар 20 г;
- соль 0,5 ч.л. без горки;
- разрыхлитель 10 г;
- кокосовая стружка 30-40 г (для украшения).
Для глазури:
- какао 3 ст.л;
- сахарная пудра 3 ст.л;
- крахмал 1 ст.л;
- вода ледяная (по необходимости до желаемой густоты).
Способ приготовления
Сначала нужно просеять муку, какао и разрыхлитель.
Далее нужно добавить соль, сахар и ванильный сахар.
Затем нужно добавить воду и растительное масло, все перемешать до однородности.
Выпекать в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Для глазури просеять какао, сахарную пудру и крахмал.
Постепенно добавляем ледяную воду до получения желаемой консистенции.
Покрываем сверху остывший пирог глазурью и украшаем кокосовой стружкой.
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