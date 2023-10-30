Сумасшедший пирог американской кухни к Хэллоуину — видео рецепт

Шоколадный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сумасшедший пирог (Crazy Cake) – это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. Готовится буквально из ничего, без использования яиц и молочных продуктов. Прекрасно подходит в качестве десерта во время поста. Получается влажный шоколадный пирог, который можно разрезать на несколько коржей и смазать вареньем или кремом, или же покрыть сверху глазурью и подавать как пирог.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

вода комнатной температуры – 240 г (сок, кофе, чай, молоко);

мука 210 г;

растительное масло рафинированное 75 г;

какао 35 г (обязательно берите какао, которое нравится вам по вкусу, от этого будет зависеть вкус пирога);

сахар 180 г;

ванильный сахар 20 г;

соль 0,5 ч.л. без горки;

разрыхлитель 10 г;

кокосовая стружка 30-40 г (для украшения).

Для глазури:

какао 3 ст.л;

сахарная пудра 3 ст.л;

крахмал 1 ст.л;

вода ледяная (по необходимости до желаемой густоты).

Способ приготовления

Сначала нужно просеять муку, какао и разрыхлитель.

Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить соль, сахар и ванильный сахар.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно добавить воду и растительное масло, все перемешать до однородности.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури просеять какао, сахарную пудру и крахмал.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постепенно добавляем ледяную воду до получения желаемой консистенции.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрываем сверху остывший пирог глазурью и украшаем кокосовой стружкой.

Кусочек шоколадного прирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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