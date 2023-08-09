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Американський рецепт маринованих огірків "Пікулі" для бургерів та бутербродів

9 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мариновані огірки, як в макдональдсі — видео рецепт
Огірки "пікулі". Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариновані огірки "Пікулі" — це американський рецепт маринування огірків, які використовуються для приготування бургерів. Також їх можна додавати до піци, шаурми, хот догів та сендвічів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Анастасії Дмитришин.

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Вам знадобиться (на 1 кг. огірків): 

  • 3 ст. л. солі;
  • 300 г цукру;
  • 300 мл оцету;
  • 1 ст. л. гірчиці зернами;
  • перець горошком;
  • перець духм‘ямний;
  • 0,5 ч. л. куркуми;
  • 2-3 цибулі;
  • лавровий лист. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту знадобляться великі огірки, але бажано знайти такі, щоб в них не було багато насіння. Огірки попередньо замочувати в воді не потрібно. 

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Огірки та спеції. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огірки потрібно нарізати тонкими кружальцями, їх розмір повинен бути однаковий.

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Підготовка огірків. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

В нарізані огірки потрібно додати 3 столові ложки звичайної солі (не йодованої) та ретельно перемішати. 

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Огірки та сіль. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі огірки потрібно накрити та поставити під прес на одну, дві години. 

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Огірки під пресом. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огірки пустять багато соку, їх потрібно промити під проточною водою. Промивати потрібно легенько, щоб не вимити всю сіль. 

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Нарізання цибулі. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі потрібно нарізати цибулю. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Готуємо маринад, для цього в кастрюлю потрібно налити оцет, цукор та спеції, які вказані в рецепті.

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Цибуля в маринаді. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Після того, як маринад закипить потрібно додати цибулю, ретельно перемішати. 

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Огірки та цибуля в маринаді. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі до цибулі та маринаду додаємо огірки.

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Огірки змінили колір. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Потрібно ретельно перемішати та залишити огірки хвилин на 10, вони повинні змінити свій колір. 

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Готові огірки. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі розкладаємо огірки по банках, заливаємо маринадом та закатуємо кришками. 

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму - це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.

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