Мариновані огірки, як в макдональдсі — видео рецепт

Американський рецепт маринованих огірків "Пікулі" для бургерів та бутербродів
Мариновані огірки "Пікулі" — це американський рецепт маринування огірків, які використовуються для приготування бургерів. Також їх можна додавати до піци, шаурми, хот догів та сендвічів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Анастасії Дмитришин.
Вам знадобиться (на 1 кг. огірків):
- 3 ст. л. солі;
- 300 г цукру;
- 300 мл оцету;
- 1 ст. л. гірчиці зернами;
- перець горошком;
- перець духм‘ямний;
- 0,5 ч. л. куркуми;
- 2-3 цибулі;
- лавровий лист.
Спосіб приготування
Для цього рецепту знадобляться великі огірки, але бажано знайти такі, щоб в них не було багато насіння. Огірки попередньо замочувати в воді не потрібно.
Огірки потрібно нарізати тонкими кружальцями, їх розмір повинен бути однаковий.
В нарізані огірки потрібно додати 3 столові ложки звичайної солі (не йодованої) та ретельно перемішати.
Далі огірки потрібно накрити та поставити під прес на одну, дві години.
Огірки пустять багато соку, їх потрібно промити під проточною водою. Промивати потрібно легенько, щоб не вимити всю сіль.
Далі потрібно нарізати цибулю.
Готуємо маринад, для цього в кастрюлю потрібно налити оцет, цукор та спеції, які вказані в рецепті.
Після того, як маринад закипить потрібно додати цибулю, ретельно перемішати.
Далі до цибулі та маринаду додаємо огірки.
Потрібно ретельно перемішати та залишити огірки хвилин на 10, вони повинні змінити свій колір.
Далі розкладаємо огірки по банках, заливаємо маринадом та закатуємо кришками.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму - це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.