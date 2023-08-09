Мариновані огірки, як в макдональдсі — видео рецепт

Огірки "пікулі". Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Мариновані огірки "Пікулі" — це американський рецепт маринування огірків, які використовуються для приготування бургерів. Також їх можна додавати до піци, шаурми, хот догів та сендвічів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Анастасії Дмитришин.

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Вам знадобиться (на 1 кг. огірків):

3 ст. л. солі;

300 г цукру;

300 мл оцету;

1 ст. л. гірчиці зернами;

перець горошком;

перець духм‘ямний;

0,5 ч. л. куркуми;

2-3 цибулі;

лавровий лист.

Спосіб приготування

Для цього рецепту знадобляться великі огірки, але бажано знайти такі, щоб в них не було багато насіння. Огірки попередньо замочувати в воді не потрібно.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огірки потрібно нарізати тонкими кружальцями, їх розмір повинен бути однаковий.

Підготовка огірків. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

В нарізані огірки потрібно додати 3 столові ложки звичайної солі (не йодованої) та ретельно перемішати.

Огірки та сіль. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі огірки потрібно накрити та поставити під прес на одну, дві години.

Огірки під пресом. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огірки пустять багато соку, їх потрібно промити під проточною водою. Промивати потрібно легенько, щоб не вимити всю сіль.

Нарізання цибулі. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі потрібно нарізати цибулю.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Готуємо маринад, для цього в кастрюлю потрібно налити оцет, цукор та спеції, які вказані в рецепті.

Цибуля в маринаді. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Після того, як маринад закипить потрібно додати цибулю, ретельно перемішати.

Огірки та цибуля в маринаді. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі до цибулі та маринаду додаємо огірки.

Огірки змінили колір. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Потрібно ретельно перемішати та залишити огірки хвилин на 10, вони повинні змінити свій колір.

Готові огірки. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далі розкладаємо огірки по банках, заливаємо маринадом та закатуємо кришками.

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