Маринованные огурцы, как в макдональдсе — видео рецепт

Огурцы "пикули". Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Маринованные огурцы "Пикули" – это американский рецепт маринования огурцов, которые используются для приготовления бургеров. Также их можно добавлять в пиццу, шаурму, хот доги и сэндвичи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анастасии Дмитришин.

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Вам понадобится (на 1 кг огурцов):

3 ст. л. соли;

300 г сахара;

300 мл уксуса;

1 ст. л. горчицы зернами;

перец горошком;

перец душистый;

0,5 ч. л. куркумы;

2-3 лука;

лавровый лист.

Способ приготовления

Для этого рецепта понадобятся большие огурцы, но желательно найти такие, чтобы в них не было много семян. Огурцы предварительно замачивать в воде не нужно.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огурцы нужно нарезать тонкими кружочками, их размер должен быть одинаковый.

Подготовка огурцов. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

В нарезанные огурцы нужно добавить 3 столовых ложки обычной соли (не йодированной) и тщательно перемешать.

Огурцы и соль. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Затем огурцы нужно накрыть и поставить под пресс на один, два часа.

Огурцы под прессом. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огурцы пустят много сока, нужно промыть их под проточной водой. Промывать нужно легко, чтобы не вымыть всю соль.

Нарезка лука. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далее нужно нарезать лук.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Готовим маринад, для этого в кастрюлю нужно налить уксус, сахар и специи, указанные в рецепте.

Лук в маринаде. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

После того, как маринад закипит, нужно добавить лук, тщательно перемешать.

Огурец и лук в маринаде. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далее к луку и маринаду добавляем огурцы.

Огурцы сменили цвет. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Следует тщательно перемешать и оставить огурцы минут на 10, они должны изменить свой цвет.

Готовые огурцы. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далее раскладываем огурцы по банкам, заливаем маринадом и закатываем крышками.

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