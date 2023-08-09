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Американский рецепт маринованных огурцов "Пикули" для бургеров и бутербродов

9 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Маринованные огурцы, как в макдональдсе — видео рецепт
Огурцы "пикули". Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованные огурцы "Пикули" – это американский рецепт маринования огурцов, которые используются для приготовления бургеров. Также их можно добавлять в пиццу, шаурму, хот доги и сэндвичи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анастасии Дмитришин.

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Вам понадобится (на 1 кг огурцов):

  • 3 ст. л. соли;
  • 300 г сахара;
  • 300 мл уксуса;
  • 1 ст. л. горчицы зернами;
  • перец горошком;
  • перец душистый;
  • 0,5 ч. л. куркумы;
  • 2-3 лука;
  • лавровый лист.

Способ приготовления

Для этого рецепта понадобятся большие огурцы, но желательно найти такие, чтобы в них не было много семян. Огурцы предварительно замачивать в воде не нужно.

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Огурцы и специи. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огурцы нужно нарезать тонкими кружочками, их размер должен быть одинаковый.

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Подготовка огурцов. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

В нарезанные огурцы нужно добавить 3 столовых ложки обычной соли (не йодированной) и тщательно перемешать.

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Огурцы и соль. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Затем огурцы нужно накрыть и поставить под пресс на один, два часа.

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Огурцы под прессом. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Огурцы пустят много сока, нужно промыть их под проточной водой. Промывать нужно легко, чтобы не вымыть всю соль.

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Нарезка лука. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далее нужно нарезать лук.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Готовим маринад, для этого в кастрюлю нужно налить уксус, сахар и специи, указанные в рецепте.

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Лук в маринаде. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

После того, как маринад закипит, нужно добавить лук, тщательно перемешать.

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Огурец и лук в маринаде. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далее к луку и маринаду добавляем огурцы.

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Огурцы сменили цвет. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Следует тщательно перемешать и оставить огурцы минут на 10, они должны изменить свой цвет.

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Готовые огурцы. Фото: YouTube @user-vb4re4pe7k

Далее раскладываем огурцы по банкам, заливаем маринадом и закатываем крышками.

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму – это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению.

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