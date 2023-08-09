Маринованные огурцы, как в макдональдсе — видео рецепт

Американский рецепт маринованных огурцов "Пикули" для бургеров и бутербродов
Маринованные огурцы "Пикули" – это американский рецепт маринования огурцов, которые используются для приготовления бургеров. Также их можно добавлять в пиццу, шаурму, хот доги и сэндвичи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анастасии Дмитришин.
Вам понадобится (на 1 кг огурцов):
- 3 ст. л. соли;
- 300 г сахара;
- 300 мл уксуса;
- 1 ст. л. горчицы зернами;
- перец горошком;
- перец душистый;
- 0,5 ч. л. куркумы;
- 2-3 лука;
- лавровый лист.
Способ приготовления
Для этого рецепта понадобятся большие огурцы, но желательно найти такие, чтобы в них не было много семян. Огурцы предварительно замачивать в воде не нужно.
Огурцы нужно нарезать тонкими кружочками, их размер должен быть одинаковый.
В нарезанные огурцы нужно добавить 3 столовых ложки обычной соли (не йодированной) и тщательно перемешать.
Затем огурцы нужно накрыть и поставить под пресс на один, два часа.
Огурцы пустят много сока, нужно промыть их под проточной водой. Промывать нужно легко, чтобы не вымыть всю соль.
Далее нужно нарезать лук.
Готовим маринад, для этого в кастрюлю нужно налить уксус, сахар и специи, указанные в рецепте.
После того, как маринад закипит, нужно добавить лук, тщательно перемешать.
Далее к луку и маринаду добавляем огурцы.
Следует тщательно перемешать и оставить огурцы минут на 10, они должны изменить свой цвет.
Далее раскладываем огурцы по банкам, заливаем маринадом и закатываем крышками.
Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму – это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению.