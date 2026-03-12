Чим займається ювенальна поліція в Україні

Чим займаються ювенальні правоохоронці. Фото: Нацполіція України. Колаж: Новини.LIVE

У світі, де безпека дітей та підлітків стає все більш актуальною темою, ювенальна поліція відіграє ключову роль. Це правоохоронне відомство, що цілком присвячене захисту наших дітей, забезпеченню їхньої безпеки та підтримці.

Чим займаються ювенальні поліцейські

Ювенальний поліцейський — це працівник Національної поліції, який систематично запобігає вчиненню правопорушень неповнолітніми або проти них.

Якщо ініціюється спілкування з дитиною, решта підрозділів звертається саме до цього співробітника, оскільки він володіє спеціальними знаннями та щоденною практикою роботи з дітьми.

Які напрямки роботи ювенальної юстиції

Основні напрями роботи інспекторів такі:

пошук дитини після її зникнення без відома батьків чи опікунів;

спільні з інспекторами служби у справах дітей обстеження житлових умов сімей, де діти перебувають у складних життєвих обставинах;

застосування нормативних актів, які визначають права, свободи та законні інтереси дитини відповідно до міжнародних документів;

виявлення й усунення обставин, що спонукають неповнолітніх порушувати кримінальне чи адміністративне законодавство;

фіксація фактів домашнього насильства та вжиття заходів реагування згідно з вимогами закону.

Ювенальні поліцейські готові до діалогу і не допускають, щоб підліток опинився без підтримки.

Робота з групами ризику

Ювенальна поліція активно взаємодіє з так званими групами ризику. Це діти та підлітки, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, які можуть стати причиною правопорушень.

Фахівці проводять індивідуальні бесіди, організовують тренінги та семінари, щоб допомогти їм впоратися з труднощами та уникнути помилок.

