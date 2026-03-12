Чем занимается ювенальная полиция в Украине

Чем занимаются ювенальные полицейские. Фото: Нацполиция Украины. Коллаж: Новини.LIVE

В мире, где безопасность детей и подростков становится все более актуальной темой, ювенальная полиция играет ключевую роль. Это правоохранительное ведомство, которое полностью посвящено защите наших детей, обеспечению их безопасности и поддержке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Ивано-Франковский области.

Реклама

Читайте также:

Чем занимаются ювенальные полицейские

Ювенальный полицейский — это работник Национальной полиции, который систематически предотвращает совершение правонарушений несовершеннолетними или против них.

Если инициируется общение с ребенком, остальные подразделения обращаются именно к этому сотруднику, поскольку он обладает специальными знаниями и ежедневной практикой работы с детьми.

Какие направления работы ювенальной юстиции

Основные направления работы инспекторов следующие:

поиск ребенка после его исчезновения без ведома родителей или опекунов;

совместные с инспекторами службы по делам детей обследования жилищных условий семей, где дети находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

применение нормативных актов, определяющих права, свободы и законные интересы ребенка в соответствии с международными документами;

выявление и устранение обстоятельств, побуждающих несовершеннолетних нарушать уголовное или административное законодательство;

фиксация фактов домашнего насилия и принятия мер реагирования в соответствии с требованиями закона.

Ювенальные полицейские готовы к диалогу и не допускают, чтобы подросток оказался без поддержки.

Работа с группами риска

Ювенальная полиция активно взаимодействует с так называемыми группами риска. Это дети и подростки, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, которые могут стать причиной правонарушений.

Специалисты проводят индивидуальные беседы, организовывают тренинги и семинары, чтобы помочь им справиться с трудностями и избежать ошибок.

Ранее мы писали, что ООН признала военным преступлением похищение украинских детей Россией.

Независимая комиссия ООН заявила, что принудительное перемещение украинских детей Россией является военным преступлением и имеет признаки преступления против человечности. По данным организации, оккупанты часто не сообщали родителям или опекунам, где находятся дети, и создавали препятствия для их возвращения.

Также мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть домой более 2 тысяч детей, которых похитила Россия. Однако еще более 700 тысяч находятся на временно оккупированных территориях.