Le Voyage на Celebrity Xcel став першим п’ятизірковим рестораном у морі

Відомі шеф-кухарі працюють у ресторанах на круїзних лайнерах. Фото: Freepіk, Xcel. Колаж: Новини.LIVE

Епоха нескінченних круїзних шведських столів завершується. На зміну їй приходить висока кухня відкритого моря, рівень якої відповідає найкращим наземним ресторанам.

Круїзний ресторан Le Voyage на судні Celebrity Xcel став першим у світі рестораном, що отримав п’ятизіркову відзнаку Forbes Travel Guide, пише Новини.LIVE з посиланням на Forbes.

Чим готують на кораблі

Лайнер Xcel має місце для чотирьох тисяч пасажирів, однак щодня лише п’ятдесят людей можуть повечеряти в ресторані Le Voyage.

Зал оформлений у світлих тонах, обставлений банкетками й має два входи, щоб гості трималися подалі від сторонніх поглядів.

Шеф-кухар Даніель Булюд готує страви за французькими прийомами, але використовує смакові напрями тих країн, де в цей день стоїть судно.

Інгредієнти також беруть у кожному порту, тож меню передає характер регіону, який корабель відвідав.

Одне з блюд ресторану Le Voyage. Фото: Celebrity Cruises

Особливості ресторану на лайнері

Шеф-кухар є власником популярного ресторану Daniel у Нью-Йорку, який 16 років поспіль отримує п’ятизірковий рейтинг.

"Наша мета полягала в тому, щоб тут, у морі, забезпечити такий самий рівень досконалості, як і в наших локаціях у Нью-Йорку та по всьому світу", — розповів Даніель Булюд.

Шеф-кухар каже, що розробка меню для корабля починається так само, як і на суші. Різниця полягає в усьому, що йде потім: інгредієнти потрібно закуповувати з усього світу, оскільки судно переміщується з порту в порт, камбузи менші за кухні ресторанів, а екіпаж регулярно змінюється.

Ресторан Le Voyage. Фото: Celebrity Cruises

Конкуренція за місце провідних шеф-кухарів запекла

Наразі все більше відомих кухарів працюють на круїзних лайнерах. Французький майстер Ален Дюкасс працює під вітрилами на лайнері Ponant, італійський шеф-кухар Фабіо Трабоккі — на яхтах Ritz-Carlton, Нобу Мацухіса — на лайнерах Crystal, австралійський шеф-кухар Кертіс Стоун — на лайнерах Princess, а шанована французька ікона кухні Жак Пепен — працює на круїзах з Oceania.

Ця стратегія має підґрунтя в даних — всі дослідження показують, що розкішні круїхні лінії, які співпрацюють з відомими шеф-кухарями, постійно отримують значно вищі рейтинги, ніж їхні конкуренти.

