Ресторан Le Voyage на лайнере Celebrity Xcel получил пять звезд

Эпоха бесконечных круизных шведских столов завершается. На смену ей приходит высокая кухня открытого моря, уровень которой соответствует лучшим наземным ресторанам.

Круизный ресторан Le Voyage на судне Celebrity Xcel стал первым в мире рестораном, получившим пятизвездочный знак отличия Forbes Travel Guide, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.

Чем готовят на корабле

Лайнер Xcel имеет место для четырех тысяч пассажиров, однако ежедневно только пятьдесят человек могут поужинать в ресторане Le Voyage.

Зал оформлен в светлых тонах, обставлен банкетками и имеет два входа, чтобы гости держались подальше от посторонних взглядов.

Шеф-повар Даниэль Булюд готовит блюда по французским приемам, но использует вкусовые направления тех стран, где в этот день стоит судно.

Ингредиенты также берут в каждом порту, поэтому меню передает характер региона, который корабль посетил.

Одно из блюд ресторана Le Voyage. Фото: Celebrity Cruises

Особенности ресторана на лайнере

Шеф-повар является владельцем популярного ресторана Daniel в Нью-Йорке, который 16 лет подряд получает пятизвездочный рейтинг.

"Наша цель состояла в том, чтобы здесь, в море, обеспечить такой же уровень совершенства, как и в наших локациях в Нью-Йорке и по всему миру", — рассказал Даниэль Булюд.

Шеф-повар говорит, что разработка меню для корабля начинается так же, как и на суше. Разница заключается во всем, что идет потом: ингредиенты нужно закупать со всего мира, поскольку судно перемещается из порта в порт, камбузы меньше кухонь ресторанов, а экипаж регулярно меняется.

Ресторан Le Voyage. Фото: Celebrity Cruises

Ожесточенная конкуренция за место ведущих шеф-поваров

Сейчас все больше известных поваров работают на круизных лайнерах. Французский мастер Ален Дюкасс работает под парусами на лайнере Ponant, итальянский шеф-повар Фабио Трабокки — на яхтах Ritz-Carlton, Нобу Мацухиса — на лайнерах Crystal, австралийский шеф-повар Кертис Стоун — на лайнерах Princess, а считающийся иконой французской кухни Жак Пепен — давно сотрудничает с круизными лайнерами Oceania.

Эта стратегия имеет под собою основание — все исследования показывают, что роскошные круизные линии, которые сотрудничают с известными шеф-поварами, постоянно получают значительно более высокие рейтинги, чем их конкуренты.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания American Airlines, отмечая 100 лет, представляет новое меню в самолетах, созданное под влиянием кухни 1920-х. Блюда будут включать рецепты той эпохи, поданные в соответствии с требованиями премиум-сервиса.

Пассажиры смогут заранее выбрать праздничные блюда перед вылетом.

Также мы писали о семейной паре, которая отказалась от успешной карьеры и продала почти все свое имущество, чтобы отправиться в круиз по всему миру.

Они прожили несколько лет на круизном лайнере и рассказали о негативной стороне таких путешествий.