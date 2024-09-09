У разі звільнення з ЗСУ одноразова грошова допомога виплачується всім, але є нюанси

Гроші в кишені військового. Ілюстративне фото: УНІАН

Кожен військовий, який звільняється зі служби, має право на отримання грошової допомоги. Проте є нюанси, що включають в себе звільнення за станом здоров'я та звільнення мобілізованих.

Про особливості грошової допомоги Судово-юридична газета дізналася в Донецькому обласному ТЦК.

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Підполковник Артур Вакуленко зазначає, що всім бійцям ЗСУ, що звільнюються за станом здоров'я, надається компенсація в розмірі 50% від щомісячної зарплати за кожний повний календарний рік служби.

За яких причин звільнення теж виплачується така допомога

До переліку подібних причин звільнення входять:

звільнення за віком;

у зв’язку зі скороченням штатів;

закінченням строку контракту;

у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі;

систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Всім цим особам теж виплачується одноразова грошова допомога у 50% відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше.

Скільки заплатять всім іншим

В ТЦК зауважили, що військовослужбовцям, яких взяли на службу під час мобілізації, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% такого забезпечення.