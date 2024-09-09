В случае увольнения из ВСУ единовременная денежная помощь выплачивается всем, но есть нюансы

Увольнение из рядов ВСУ — сколько денег получит боец и при каких условиях
Каждый военный, увольняемый со службы, имеет право на получение денежной помощи. Однако есть нюансы, включающие в себя увольнение по состоянию здоровья и увольнение мобилизованных.
Об особенностях денежной помощи Судебно-юридическая газета узнала в Донецком областном ТЦК.
Финансовая помощь при увольнении по состоянию здоровья
Подполковник Артур Вакуленко отмечает, что всем увольняемым со службы по состоянию здоровья предоставляется компенсация в размере 50% от ежемесячной зарплаты за каждый полный календарный год службы.
По каким причинам увольнения тоже выплачивается такая помощь
В перечень подобных причин увольнения входят:
- увольнение по возрасту;
- в связи с сокращением штатов;
- истечением срока контракта;
- в связи с прямым подчинением близкому лицу;
- систематическим невыполнением условий контракта командованием;
- нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.
Всем этим лицам тоже выплачивается единовременная денежная помощь в 50% процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более.
Сколько заплатят всем остальным
В ТЦК отметили, что военнослужащим, взятым на службу во время мобилизации, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% такого обеспечения.
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