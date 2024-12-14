Військові за знищення техніки армії РФ зможуть отримувати виплати через додаток Армія+

Знищенна техніка армії РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України розробляє механізм надання винагороди військовослужбовцям за знищення ворожої техніки. Він буде реалізований через додаток "Армія+" протягом грудня поточного року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

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За її словами, після знищення ворожої техніки командир екіпажу зможе оформити відповідний рапорт в додатку "Армія+", додавши відео- або фотофіксацію. Далі уповноважена структура Міністерства оборони верифікує надані матеріали та схвалює виплату винагороди.

Міністерство оборони прагне скоротити термін отримання винагороди до 72 годин, розглядаючи можливість врахування знищень, що відбулися раніше.

"Ми хочемо запустити цей рапорт достатньо швидко, вже упродовж цього місяця, до кінця місяця", — заявила Черногоренко.

На цей час додаток "Армія+" використовується понад пів мільйоном верифікованих українських військовослужбовців.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військові мають змогу отримувати нагороду за знищену техніку РФ через "Армія+".

Також ми повідомляли про те, що військовослужбовцям спростили процес переведення з частини в частину за допомогою "Армія+".