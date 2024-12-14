Военные за уничтожение техники армии РФ смогут получать выплаты через приложение Армия+

Уничтоженная техника армии РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины разрабатывает механизм предоставления вознаграждения военнослужащим за уничтожение вражеской техники. Он будет реализован через приложение "Армия+" в течение декабря текущего года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, передает Укринформ.

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По ее словам, после уничтожения вражеской техники командир экипажа сможет оформить рапорт в приложении "Армия+", добавив видео- или фотофиксацию. Далее уполномоченная структура Министерства обороны верифицирует предоставленные материалы и одобряет выплату вознаграждения.

Министерство обороны стремится сократить срок получения вознаграждения до 72 часов, рассматривая возможность учета произошедших ранее уничтожений.

"Мы хотим запустить этот рапорт достаточно быстро, уже в течение этого месяца, к концу месяца", — заявила Черногоренко.

В настоящее время приложение "Армия+" использует более полумиллиона верифицированных украинских военнослужащих.

Напомним, мы ранее писали о том, что военные могут получать награду за уничтоженную технику РФ через "Армия+".

Также мы сообщали о том, что военнослужащим упростили процесс перевода из части в часть с помощью "Армия+".