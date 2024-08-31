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Жінки-медикині мали оновити свої дані в ТЦК — на яку суму почнуть з вересня штрафувати порушниць

31 серпня 2024 07:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Жінок-медикинь, які встали на військовий облік не будуть мобілізувати й навіть будуть випускати за кордон
Ілюстративне фото: ГО "Всеукраїнський Собор"
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Починаючи з вересня жінки-медикині, які згідно з медичною направленістю мали оновити свої дані у ТЦК, але не зробили цього, можуть отримати штраф. За порушення військового обліку їм загрожує від 17 до 25 тисяч гривень штрафу. 

Про це повідомляє агенція УНІАН.

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Згідно із законом №10449, врегульовано порядок військового обліку жінок медичних професій восени. Проте саме мобілізація жінок до ЗСУ залишається виключно добровільною. 

Якщо жінка-медик не встигла оновити свої дані в ТЦК до 16 липня, їй загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Військовий облік стосується представниць таких спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.

Зазначається, що облік жінок не свідчить про їхню мобілізацію. Це необхідно для того, щоб Генеральний штаб мав уявлення про кількість медичних працівників у резерві.

Важливий момент у законі: жінки-медики можуть виїжджати за кордон, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку. Заборона на перетин кордону стосується лише жінок-військових та державних службовців.

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