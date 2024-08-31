Жінок-медикинь, які встали на військовий облік не будуть мобілізувати й навіть будуть випускати за кордон

Ілюстративне фото: ГО "Всеукраїнський Собор"

Починаючи з вересня жінки-медикині, які згідно з медичною направленістю мали оновити свої дані у ТЦК, але не зробили цього, можуть отримати штраф. За порушення військового обліку їм загрожує від 17 до 25 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє агенція УНІАН.

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Згідно із законом №10449, врегульовано порядок військового обліку жінок медичних професій восени. Проте саме мобілізація жінок до ЗСУ залишається виключно добровільною.

Якщо жінка-медик не встигла оновити свої дані в ТЦК до 16 липня, їй загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Військовий облік стосується представниць таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Зазначається, що облік жінок не свідчить про їхню мобілізацію. Це необхідно для того, щоб Генеральний штаб мав уявлення про кількість медичних працівників у резерві.

Важливий момент у законі: жінки-медики можуть виїжджати за кордон, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку. Заборона на перетин кордону стосується лише жінок-військових та державних службовців.