Жінок-медикинь, які встали на військовий облік не будуть мобілізувати й навіть будуть випускати за кордон

Жінки-медикині мали оновити свої дані в ТЦК — на яку суму почнуть з вересня штрафувати порушниць
Починаючи з вересня жінки-медикині, які згідно з медичною направленістю мали оновити свої дані у ТЦК, але не зробили цього, можуть отримати штраф. За порушення військового обліку їм загрожує від 17 до 25 тисяч гривень штрафу.
Про це повідомляє агенція УНІАН.
Жінки яких медичних професій повинні були стати на облік в ТЦК
Згідно із законом №10449, врегульовано порядок військового обліку жінок медичних професій восени. Проте саме мобілізація жінок до ЗСУ залишається виключно добровільною.
Якщо жінка-медик не встигла оновити свої дані в ТЦК до 16 липня, їй загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.
Військовий облік стосується представниць таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Зазначається, що облік жінок не свідчить про їхню мобілізацію. Це необхідно для того, щоб Генеральний штаб мав уявлення про кількість медичних працівників у резерві.
Важливий момент у законі: жінки-медики можуть виїжджати за кордон, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку. Заборона на перетин кордону стосується лише жінок-військових та державних службовців.
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