Вставших на военный учет женщин-медиков не будут мобилизовать и даже будут выпускать за границу

Иллюстративное фото: ОО "Всеукраинский Собор"

Начиная с сентября женщины-медики, которые согласно медицинской направленности должны были обновить свои данные в ТЦК, но не сделали этого, могут получить штраф. За нарушение военного учета им грозит от 17 до 25 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает агентство УНИАН.

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Согласно закону №10449 урегулирован порядок военного учета женщин медицинских профессий осенью. Однако именно мобилизация женщин в ВСУ остается исключительно добровольной.

Если женщина-медик не успела обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, ей грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Военный учет касается представительниц следующих специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология

Учет женщин не свидетельствует об их мобилизации. Это необходимо для того, чтобы Генеральный штаб имел представление о количестве медицинских работников в резерве.

Важный момент в законе: женщины-медики могут уезжать за границу, даже если они состоят на военном учете. Запрет на пересечение границы касается только женщин-военных и государственных служащих.