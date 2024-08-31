Вставших на военный учет женщин-медиков не будут мобилизовать и даже будут выпускать за границу

Женщины-медики и постановка на учет в ТЦК — на какую сумму могут штрафовать нарушительниц
Начиная с сентября женщины-медики, которые согласно медицинской направленности должны были обновить свои данные в ТЦК, но не сделали этого, могут получить штраф. За нарушение военного учета им грозит от 17 до 25 тысяч гривен штрафа.
Об этом сообщает агентство УНИАН.
Женщины каких медицинских профессий должны были стать на учет в ТЦК
Согласно закону №10449 урегулирован порядок военного учета женщин медицинских профессий осенью. Однако именно мобилизация женщин в ВСУ остается исключительно добровольной.
Если женщина-медик не успела обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, ей грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.
Военный учет касается представительниц следующих специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология
Учет женщин не свидетельствует об их мобилизации. Это необходимо для того, чтобы Генеральный штаб имел представление о количестве медицинских работников в резерве.
Важный момент в законе: женщины-медики могут уезжать за границу, даже если они состоят на военном учете. Запрет на пересечение границы касается только женщин-военных и государственных служащих.
Читайте Новини.LIVE!