Зеленський занепокоєний щодо нинішніх моделей економічного бронювання

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ми-Україна

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо нинішніх моделей економічного бронювання. Він зазначив, що критерії мають бути переглянуті, адже прив'язка до професії не є справедливим підходом.

Про це він повідомив в інтерв'ю у п'ятницю, 18 жовтня.

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За його словами, вже визначені критично важливі підприємства, однак уряд продовжує пошук нових варіантів.

"Військові бояться, що через це буде недостатньо нових сил. Бізнес інакше ставиться до цього. […] Щоб це не було, що тільки бізнес там, де дуже сильні прибутки. А як же середній, малий?", — заявив глава держави.

Нагадаємо, як пояснив Президент України Володимир Зеленський, США надаватимуть Україні раз на 2-3 тижні нові пакети допомоги у розмірі 500-700 млн доларів. Це дасть змогу посилити нашу державу протягом наступних кількох місяців.

Раніше ми писали, що Зеленський вважає офіційне запрошення України до Альянсу єдиним способом завершити війну з Росією.