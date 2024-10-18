Зеленский обеспокоен нынешними моделями экономического бронирования

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Мы-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность нынешними моделями экономического бронирования. Он отметил, что критерии должны быть пересмотрены, ведь привязка к профессии не является справедливым подходом.

Об этом он сообщил в интервью в пятницу, 18 октября.

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По его словам, уже определены критически важные предприятия, однако правительство продолжает поиск новых вариантов.

"Военные боятся, что из-за этого будет недостаточно новых сил. Бизнес иначе относится к этому. […] Чтобы это не было, что только бизнес там, где очень сильны доходы. А как же средний, малый?", — заявил глава государства.

Напомним, как пояснил Президент Украины Владимир Зеленский, США будут предоставлять Украине раз в 2-3 недели новые пакеты помощи в размере 500-700 млн долларов. Это позволит усилить наше государство в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что Зеленский считает официальное приглашение Украины в Альянс единственным способом завершить войну с Россией.