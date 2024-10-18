Зеленский обеспокоен нынешними моделями экономического бронирования

Зеленский заявил, что модели экономического бронирования несправедливы
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность нынешними моделями экономического бронирования. Он отметил, что критерии должны быть пересмотрены, ведь привязка к профессии не является справедливым подходом.
Об этом он сообщил в интервью в пятницу, 18 октября.
Зеленский прокомментировал экономическое бронирование
По его словам, уже определены критически важные предприятия, однако правительство продолжает поиск новых вариантов.
"Военные боятся, что из-за этого будет недостаточно новых сил. Бизнес иначе относится к этому. […] Чтобы это не было, что только бизнес там, где очень сильны доходы. А как же средний, малый?", — заявил глава государства.
Напомним, как пояснил Президент Украины Владимир Зеленский, США будут предоставлять Украине раз в 2-3 недели новые пакеты помощи в размере 500-700 млн долларов. Это позволит усилить наше государство в течение следующих нескольких месяцев.
Ранее мы писали, что Зеленский считает официальное приглашение Украины в Альянс единственным способом завершить войну с Россией.
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