Оборонне виробництво в Україні — Зеленський пояснив, що потрібно для зростання

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів. Це відбулося у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента в середу, 2 вересня.

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Оборонне виробництво в Україні

Зеленський наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення оборонне виробництво в Україні суттєво збільшилося, але для його подальшого розвитку необхідні іноземний досвід, доступ до постачальних ланцюгів і новітніх технологій.

За його словами, після першого форму оборонних індустрій уже є значні результати. Йдеться про технічне обслуговування легких гармат, локалізацію виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Глава держави подякував керівникам провідних оборонних компаній світу за підтримку України.

"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом зараз та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", — додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Для реалізації таких цілей було підписано нові оборонні угоди.

Раніше Зеленський заявив, що Україна здатна виготовляти щорічно чотири мільйони дронів. Крім того, він розповів, що лише за перше півріччя 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.