Оборонное производство в Украине — Зеленский объяснил, что нужно для роста

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров. Это произошло в рамках второго Международного форума оборонных индустрий.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в среду, 2 сентября.

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Зеленский подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения оборонное производство в Украине существенно увеличилось, но для его дальнейшего развития необходимы иностранный опыт, доступ к поставочным цепочкам и новейшим технологиям.

По его словам, после первого форма оборонных индустрий уже есть значительные результаты. Речь идет о техническом обслуживании легких пушек, локализации производства штурмовых винтовок и создании мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Глава государства поблагодарил руководителей ведущих оборонных компаний мира за поддержку Украины.

"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сейчас и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны", — добавил Зеленский.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Для реализации таких целей были подписаны новые оборонные соглашения.

Ранее Зеленский заявил, что Украина способна производить ежегодно четыре миллиона дронов. Кроме того, он рассказал, что только за первое полугодие 2024 года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.