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Головна Військова економіка Зеленський доручив збільшити виплати військовим — указ

Зеленський доручив збільшити виплати військовим — указ

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 21:32
Зеленський доручив підвищити виплати військовослужбовцям
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленський вирішив підвищити виплати воїнам ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити виплати військовим ЗСУ у бюджеті на 2026-2028 роки. Глава держави видав для цього відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Офісу президента Україна.

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Зеленський вирішив підвищити виплати воїнам ЗСУ

Глава держави доручив опрацювати у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. 

Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026-2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України" президент увів у дію своїм указом №433/2025.

Також уряду доручили забезпечити першочергове фінансування за такими напрямами: розробка і закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння, безпілотних комплексів та роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки тощо.

Крім того, доручено забезпечити своєчасне та повне фінансування на утримання особового складу Сил безпеки і Сил оборони України, а також реалізацію соціальних гарантій.

Зеленський указ
Скриншот указу Зеленського

Раніше ми інформували, що у липні 2025 року військовослужбовці отримають додаткову виплату.

Також ми писали про те, які винагороди передбачені в ЗСУ за знищену техніку противника у 2025 році.

Володимир Зеленський виплати ЗСУ указ українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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