Зеленський доручив підвищити виплати військовослужбовцям

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити виплати військовим ЗСУ у бюджеті на 2026-2028 роки. Глава держави видав для цього відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Офісу президента Україна.

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Глава держави доручив опрацювати у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026-2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України" президент увів у дію своїм указом №433/2025.

Також уряду доручили забезпечити першочергове фінансування за такими напрямами: розробка і закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння, безпілотних комплексів та роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки тощо.

Крім того, доручено забезпечити своєчасне та повне фінансування на утримання особового складу Сил безпеки і Сил оборони України, а також реалізацію соціальних гарантій.

Скриншот указу Зеленського

Раніше ми інформували, що у липні 2025 року військовослужбовці отримають додаткову виплату.

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