Зеленский поручил повысить выплаты военнослужащим

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить выплаты военным ВСУ в бюджете на 2026-2028 годы. Глава государства издал для этого соответствующий указ.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

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Глава государства поручил проработать в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы вопрос об увеличении денежного обеспечения военнослужащих.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" президент ввел в действие своим указом №433/2025.

Также правительству поручили обеспечить первоочередное финансирование по следующим направлениям: разработка и закупка новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения, беспилотных комплексов и роботизированных систем, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и тому подобное.

Кроме того, поручено обеспечить своевременное и полное финансирование на содержание личного состава Сил безопасности и Сил обороны Украины, а также реализацию социальных гарантий.

Скриншот указа Зеленского

Ранее мы информировали, что в июле 2025 года военнослужащие получат дополнительную выплату.

Также мы писали о том, какие вознаграждения предусмотрены в ВСУ за уничтоженную технику противника в 2025 году.