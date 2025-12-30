Сирський анонсував, що військовим утричі збільшать зарплати

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Міноборони України розробляє оновлені контракти для військових. Вони міститимуть конкретні терміни служби, а грошова винагорода буде втричі більше.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про збільшення зарплат військовим

Сирський розповів, що підготовкою нових контрактів займається Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом та іншими зацікавленими відомствами, а сам процес перебуває під особистим наглядом глави держави.

Він також зазначив, що в оновлених контрактах будуть чітко визначені строки служби, а рівень виплат перевищуватиме нинішній.

"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході", — резюмував головнокомандувач.

