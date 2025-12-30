Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Зарплати військовим збільшать утричі, — Сирський

Зарплати військовим збільшать утричі, — Сирський

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 07:30
Сирський анонсував, що військовим утричі збільшать зарплати
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Міноборони України розробляє оновлені контракти для військових. Вони міститимуть конкретні терміни служби, а грошова винагорода буде втричі більше.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про збільшення зарплат військовим

Сирський розповів, що підготовкою нових контрактів займається Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом та іншими зацікавленими відомствами, а сам процес перебуває під особистим наглядом глави держави.

Він також зазначив, що в оновлених контрактах будуть чітко визначені строки служби, а рівень виплат перевищуватиме нинішній.

Головнокомандувач повідомив, що підготовкою нових контрактів займається Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом та іншими профільними відомствами, а сам процес перебуває під безпосереднім контролем глави держави.

Він також зазначив, що в оновлених угодах будуть чітко визначені строки служби, а рівень фінансового заохочення суттєво перевищуватиме нинішній.

"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході", — резюмував головнокомандувач.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які будуть мінімальні та максимальні виплати військовим у 2026 році.

Також ми інформували, як ветеранам оформити компенсацію автоцивілки.

виплати ЗСУ армія військові зарплатня Олександр Сирський
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації