Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Зарплаты военным увеличат втрое, — Сырский

Зарплаты военным увеличат втрое, — Сырский

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 07:30
Сырский анонсировал, что военным втрое увеличат зарплаты
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Минобороны Украины разрабатывает обновленные контракты для военных. Они будут содержать конкретные сроки службы, а денежное вознаграждение будет втрое больше. 

Об этом в интервью "24 каналу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Реклама
Читайте также:

Что известно об увеличении зарплат военным

Сырский рассказал, что подготовкой новых контрактов занимается Министерство обороны совместно с Генеральным штабом и другими заинтересованными ведомствами, а сам процесс находится под личным наблюдением главы государства.

Он также отметил, что в обновленных контрактах будут четко определены сроки службы, а уровень выплат будет превышать нынешний.

Главнокомандующий сообщил, что подготовкой новых контрактов занимается Министерство обороны совместно с Генеральным штабом и другими профильными ведомствами, а сам процесс находится под непосредственным контролем главы государства.

Он также отметил, что в обновленных соглашениях будут четко определены сроки службы, а уровень финансового поощрения существенно превышать нынешний.

"Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в три раза больше, чем сегодня. При этом будут сохранять премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту. Я так понимаю, что он уже где-то на выходе", — резюмировал главнокомандующий.

Напомним, недавно мы писали, какие будут минимальные и максимальные выплаты военным в 2026 году.

Также мы информировали, как ветеранам оформить компенсацию автогражданки.

выплаты ВСУ армия военные зарплата Александр Сырский
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации