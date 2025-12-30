Сырский анонсировал, что военным втрое увеличат зарплаты

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Минобороны Украины разрабатывает обновленные контракты для военных. Они будут содержать конкретные сроки службы, а денежное вознаграждение будет втрое больше.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно об увеличении зарплат военным

Сырский рассказал, что подготовкой новых контрактов занимается Министерство обороны совместно с Генеральным штабом и другими заинтересованными ведомствами, а сам процесс находится под личным наблюдением главы государства.

Он также отметил, что в обновленных контрактах будут четко определены сроки службы, а уровень выплат будет превышать нынешний.

"Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в три раза больше, чем сегодня. При этом будут сохранять премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту. Я так понимаю, что он уже где-то на выходе", — резюмировал главнокомандующий.

