Для прокурорів зменшили мінімальний прожитковий мінімум, за яким будуть нараховувати зарплати

Долари в жіночій сумочці. Ілюстративне фото: pixels.com

Верховна Рада пішла на те, щоб знизити розрахунок зарплати прокурорам. Скандальна поправка, якою пропонувалось підвищити їм зарплати під час війни викликала багато галасу в суспільстві.

Нюанси нарахування зарплат прокурорам пояснила в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE нардепка Леся Забуранна.

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За її словами, заробітна плата прокурорів, як і дуже великої кількості громадян України, прив'язана до мінімального прожиткового рівня.

"Тобто вона нараховується за кількістю прожиткового рівня. Ми ведемо дискусії у парламенті, щоб і заробітні плати, і ряд виплат відв'язати від прожиткового мінімуму. Коли бюджет був поданий, Міністерство фінансів запропонувало прожитковий мінімум для нарахування заробітних плат прокурорів на рівні звичайного прожиткового мінімуму", — зазначила депутатка.

Леся Забуранна додала, що на пропозицію її колеги ця сума була зменшена саме для прокурорів. І сьогодні цей прожитковий мінімум, від якого буде нараховувати заробітна плата прокурорів, становить 1600 гривень.

Раніше голова комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі День.LIVE пояснила, чому зараз неможливо провести вибори в Україні.

А народний депутат Лариса Білозір заявила, що у співпраці між парламентом та урядом існують певні проблеми, зокрема у комунікації. Народні депутати часто не можуть отримати відповіді на запити або ж зустрітися з міністрами України.