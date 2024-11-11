Для прокуроров уменьшили минимальный прожиточный минимум, по которому будут начисляться зарплаты

Доллары в женской сумочке. Иллюстративное фото: pixels.com

Верховная Рада пошла на то, чтобы снизить расчет зарплаты прокурорам. Скандальная поправка, которой предлагалось повысить им зарплаты во время войны, вызвала много шума в обществе.

Нюансы начисления зарплат прокурорам объяснила в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE нардеп Леся Забуранная.

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Как теперь будут начислять зарплату прокурорам

По ее словам, заработная плата прокуроров, как и очень большого количества граждан Украины, привязана к минимальному прожиточному уровню.

"То есть она начисляется по количеству прожиточного уровня. Мы ведем дискуссии в парламенте, чтобы и заработные платы, и ряд выплат отвязать от прожиточного минимума. Когда бюджет был подан, Министерство финансов предложило прожиточный минимум для начисления заработных плат прокуроров на уровне обычного прожиточного минимума", — отметила депутат.

Леся Забуранная добавила, что по предложению ее коллеги эта сумма была уменьшена именно для прокуроров. И сегодня этот прожиточный минимум, от которого будет начисляться заработная плата прокуроров, составляет 1600 гривен.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире День.LIVE объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы в Украине.

А народный депутат Лариса Билозир заявила, что в сотрудничестве между парламентом и правительством существуют определенные проблемы, в частности, в коммуникации. Народные депутаты часто не могут получить ответы на запросы или встретиться с министрами Украины.