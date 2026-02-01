Виплати військовому в СЗЧ - які кошти він не зможе отримати

Затриманий військовослужбовець. Фото: "Громадське радіо"

Самовільне залишення частини скасовує цілу низку виплат для військовослужбовця ЗСУ. Юристи пояснили, чи можливо відновити виплати після повернення військового із СЗЧ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Грошове забезпечення після СЗЧ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ), претендувати на якусь частину грошового забезпечення.

"З моменту СЗЧ припиняється виплата грошового забезпечення, особа знімається з продовольчого, речового та інших видів забезпечення", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Також військовий втрачає право на пільги, гарантії та компенсації, а період його відсутності на службі не зараховується до вислуги років.

Премії та додаткова винагорода

Юрист пояснив, як знімається та повертається премія для військовослужбовця у випадку СЗЧ.

"Щомісячна премія не виплачується за місяць, у якому було здійснене самовільне залишення військової частини. Однак вже з наступних місяців після повернення на службу виплата премії відбувається в повному обсязі", — наголосив Айвазян.

Крім того, додав адвокат, до наказів про виплату додаткової винагороди не включаються військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, місця служби.

"Це здійснюється за місяць, у якому здійснено це порушення, та за весь період СЗЧ, включаючи місяць повернення", — резюмував Юрій Айвазян.

