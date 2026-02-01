Выплаты военному в СОЧ - какие средства он не сможет получить

Задержанный военнослужащий. Фото: "Громадське радіо"

Самовольное оставление части отменяет целый ряд выплат для военнослужащего ВСУ. Юристы объяснили, возможно ли восстановить выплаты после возвращения военного из СОЧ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Денежное обеспечение после СОЧ

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли военнослужащий, совершивший самовольное оставление части (СОЧ), претендовать на какую-то часть денежного обеспечения.

"С момента СОЧ прекращается выплата денежного обеспечения, лицо снимается с продовольственного, вещевого и других видов обеспечения", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Также военный теряет право на льготы, гарантии и компенсации, а период его отсутствия на службе не засчитывается в выслугу лет.

Премии и дополнительное вознаграждение

Юрист объяснил, как снимается и возвращается премия для военнослужащего в случае СОЧ.

"Ежемесячная премия не выплачивается за месяц, в котором было совершено самовольное оставление воинской части. Однако уже со следующих месяцев после возвращения на службу выплата премии происходит в полном объеме", — подчеркнул Айвазян.

Кроме того, добавил адвокат, в приказы о выплате дополнительного вознаграждения не включаются военнослужащие, самовольно оставившие воинские части, места службы.

"Это осуществляется за месяц, в котором совершено это нарушение, и за весь период СВЧ, включая месяц возвращения", — резюмировал Юрий Айвазян.

