Скільки ув'язнених служать в ЗСУ — які в них умови та зарплати

Зарплата і відпустка вражають — умови служби в ЗСУ для понад 5 тисяч ув'язнених
Згідно з законодавством, в Україні до служби в армії можуть долучитися деякі категорії ув'язнених. Вони отримують звільнення від відбування покарання, натомість йдуть до лав ЗСУ під час воєнного стану. В них не повністю однакові умови з іншими контрактниками, але вони можуть розраховувати на відпустку та зарплату.
На яких умовах служать колишні ув'язнені, Новини.LIVE дізналося в Міністерстві оборони України у відповідь на запит.
Кількість ув'язнених в лавах ЗСУ
За інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 вересня 2024 року понад 5 тисяч осіб отримали судове рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та служать в ЗСУ. Серед них — 31 жінка.
За інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, звільнені від відбування покарання проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин (спеціалізованих військових частинах) відповідно до штатного розкладу.
Відпустка військовослужбовців
"Вищезгаданій категорії військовослужбовців щорічна основна відпустка не надається, проте може надаватися відпустка за сімейними обставинами тривалістю не більше 10 календарних днів", — йдеться у відповіді на запит.
Однак, зазначеним особам на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою, або відпустка для лікування після отримання поранення (контузії, травми, каліцтва). Відпустка надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоровʼя. Тобто, піти лікуватися вдома колишній ув'язнений не може.
Зарплата ув'язнених в армії
Щодо заробітної плати, то за даними Міноборони, особам, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.
Нагадаємо, командир другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що проєкт з роботи з ексв'язнями виявився успішним. Вони чудово інтегрувалися у підрозділ та мають високий рівень мотивації.
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