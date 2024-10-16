Скільки ув'язнених служать в ЗСУ — які в них умови та зарплати

Військові спілкуються з ув'язненими. Фото: з соцмереж

Згідно з законодавством, в Україні до служби в армії можуть долучитися деякі категорії ув'язнених. Вони отримують звільнення від відбування покарання, натомість йдуть до лав ЗСУ під час воєнного стану. В них не повністю однакові умови з іншими контрактниками, але вони можуть розраховувати на відпустку та зарплату.

На яких умовах служать колишні ув'язнені, Новини.LIVE дізналося в Міністерстві оборони України у відповідь на запит.

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Кількість ув'язнених в лавах ЗСУ

За інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 вересня 2024 року понад 5 тисяч осіб отримали судове рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та служать в ЗСУ. Серед них — 31 жінка.

За інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, звільнені від відбування покарання проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин (спеціалізованих військових частинах) відповідно до штатного розкладу.

Служба ув'язнених в ЗСУ. Фото: скріншот відповіді на запит

Служба ув'язнених в ЗСУ. Фото: скріншот відповіді на запит

Відпустка військовослужбовців

"Вищезгаданій категорії військовослужбовців щорічна основна відпустка не надається, проте може надаватися відпустка за сімейними обставинами тривалістю не більше 10 календарних днів", — йдеться у відповіді на запит.

Однак, зазначеним особам на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою, або відпустка для лікування після отримання поранення (контузії, травми, каліцтва). Відпустка надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоровʼя. Тобто, піти лікуватися вдома колишній ув'язнений не може.

Зарплата ув'язнених в армії

Щодо заробітної плати, то за даними Міноборони, особам, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

Нагадаємо, командир другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що проєкт з роботи з ексв'язнями виявився успішним. Вони чудово інтегрувалися у підрозділ та мають високий рівень мотивації.