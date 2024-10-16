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Зарплата и отпуск впечатляют — условия службы в ВСУ для более 5 тысяч заключенных

16 октября 2024 06:55
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Сколько заключенных служат в ВСУ – какие у них условия и зарплаты
Военные общаются с заключенными. Фото: из соцсетей
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Согласно законодательства, в Украине в службу в армии могут присоединиться некоторые категории заключенных. Они получают освобождение от отбывания наказания, вместо этого идут в ряды ВСУ во время военного положения. У них не полностью одинаковые условия с другими контрактниками, но они могут рассчитывать на отпуск и зарплату.

На каких условиях служат бывшие заключенные, Новини.LIVE узнало в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос. 

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Количество заключенных в рядах ВСУ

По информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, на 30 сентября 2024 года более 5 тысяч человек получили судебное решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и служат в ВСУ. Среди них — 31 женщина.

По информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, освобожденные от отбывания наказания проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей (специализированных воинских частях) в соответствии со штатным расписанием.

служба в ВСУ
Служба заключенных в ВСУ. Фото: скриншот ответа на запрос
служба в ВСУ
Служба заключенных в ВСУ. Фото: скриншот ответа на запрос

Отпуск военнослужащих

"Вышеупомянутой категории военнослужащих ежегодный основной отпуск не предоставляется, однако может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью не более 10 календарных дней", — говорится в ответе на запрос.

Однако указанным лицам на основании заключения ВВК предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после получения ранения (контузии, травмы, увечья). Отпуск предоставляется исключительно по месту нахождения военнослужащего в учреждениях здравоохранения. То есть уйти лечиться дома бывший заключенный не может.

Зарплата заключенных в армии

Что касается заработной платы, то по данным Минобороны, лицам, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, денежное обеспечение выплачивается в порядке и размерах, установленных для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Напомним, командир второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что проект по работе с экс-заключенными оказался успешным. Они отлично интегрировались в подразделение и имеют высокий уровень мотивации.

война заключенные военная служба

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