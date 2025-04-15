Виплати військовому у СЗЧ - чи отримає військовий зарплату

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини, не отримає зарплату за той місяць, у якому і було здійснено СЗЧ. Але на практиці тільки цим фінансові санкції проти такого військового не обмежуються.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Проти військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення військової частини, зазвичай відкривають кримінальну справу.

Крім того, проти цих військових застосовують фінансові санкції.

"Виплати повинні зняти за місяць, в якому було здійснено СЗЧ", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив при цьому, що з практики — за попередній місяць військова частина також не нараховує виплати.

Чи можна оскаржити невиплату зарплати в СЗЧ

Коментуючи таку фактичну ситуацію, Айвазян визнав, що це не зовсім законно.

"Права вони не мають, втім, дуже часто так роблять", — підкреслив адвокат.

Він додав, що такі дії військової частини можна оскаржувати, але, резюмував юрист, "доволі проблематично отримати успішний результат".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чекає на військового, який відмовиться проходити військово-лікарську комісію після повернення із СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації кримінальна справа за самовільне залишення військової частини не буде відкрита.