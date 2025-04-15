Выплаты военному в СОЧ - получит ли военный зарплату

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащий, совершивший самовольное оставление части, не получит зарплату за тот месяц, в котором и было совершено СОЧ. Но на практике только этим финансовые санкции против такого военного не ограничиваются.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Против военнослужащих, которые совершили самовольное оставление воинской части, обычно открывают уголовное дело.

Кроме того, против этих военных применяют финансовые санкции.

"Выплаты должны снять за месяц, в котором было совершено СОЧ", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист отметил при этом, что из практики — за предыдущий месяц воинская часть также не начисляет выплаты.

Можно ли обжаловать невыплату зарплаты в СОЧ

Комментируя такую фактическую ситуацию, Айвазян признал, что это не совсем законно.

"Права они не имеют, впрочем, очень часто так делают", — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что такие действия воинской части можно обжаловать, но, резюмировал юрист, "довольно проблематично получить успешный результат".

Напомним, мы ранее писали о том, что ждет военного, который откажется проходить военно-врачебную комиссию после возвращения из СОЧ.

Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации уголовное дело за самовольное оставление воинской части не будет открыто.