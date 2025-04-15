Выплаты военному в СОЧ - получит ли военный зарплату

Зарплата и СОЧ — за какие месяцы военный не получит деньги
Военнослужащий, совершивший самовольное оставление части, не получит зарплату за тот месяц, в котором и было совершено СОЧ. Но на практике только этим финансовые санкции против такого военного не ограничиваются.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Ограничение выплат после СОЧ
Против военнослужащих, которые совершили самовольное оставление воинской части, обычно открывают уголовное дело.
Кроме того, против этих военных применяют финансовые санкции.
"Выплаты должны снять за месяц, в котором было совершено СОЧ", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Юрист отметил при этом, что из практики — за предыдущий месяц воинская часть также не начисляет выплаты.
Можно ли обжаловать невыплату зарплаты в СОЧ
Комментируя такую фактическую ситуацию, Айвазян признал, что это не совсем законно.
"Права они не имеют, впрочем, очень часто так делают", — подчеркнул адвокат.
Он добавил, что такие действия воинской части можно обжаловать, но, резюмировал юрист, "довольно проблематично получить успешный результат".
Напомним, мы ранее писали о том, что ждет военного, который откажется проходить военно-врачебную комиссию после возвращения из СОЧ.
Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации уголовное дело за самовольное оставление воинской части не будет открыто.
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