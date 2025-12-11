Відео
Головна Військова економіка Запаси більші, ремонти швидші — робота Укренерго під час війни

Запаси більші, ремонти швидші — робота Укренерго під час війни

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 07:30
Збільшили резерви обладнання та швидше ремонтують — Укренерго про роботу під час війни
Енергетик ремонтує лінію електропередачі. Фото ілюстративне: ПАТ "Черкасиобленерго"

Під час війни енергетика працює в умовах ризиків. Ворог завдає ударів не лише ракетами, а й великою кількістю дронів. Аварійні запаси обладнання довелося збільшити втричі.

Про це під час заходу Energy Security Dialogue повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Читайте також:

Робота Укренерго в умовах війни 

За словами представника енергокомпанії, у 2022 році стандартний аварійний запас був розрахований на погодні катаклізми. Наразі ж за допомогою міжнародних партнерів вдалося накопичити на складах запас обладнання, який у понад три рази більший за стандартний. Закордонні партнери надали України машини, які дозволяють дуже швидко робити ремонт. Раніше для заміни автотрансформатора Україні було потрібно три місяці, а європейським енергетикам — чотири місяці, тоді як зараз бригади виконують цю роботу за три тижні.

Енергетики працюють цілодобово, але враховують безпекову ситуацію. 

"Маємо інформацію від наших військових про загрози — звичайно, припиняємо всі роботи, якщо є загроза влучання по цьому об'єкту, але весь інший період часу бригади працюють", — підсумував Зайченко.

Раніше експерт із відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв спрогнозував, що відключення за стабілізаційними графіками триватимуть упродовж усієї зими. На його думку обмеження скасують хіба що на початку квітня.

Також ми повідомляли, що 11 грудня в усіх областях України діятимуть відключення світла за графіками. Причиною обмежень є наслідки російських ударів по енергооб'єктах.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
