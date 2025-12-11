Увеличили резервы оборудования и быстрее ремонтируют — Укрэнерго о работе во время войны

Энергетик ремонтирует линию электропередачи. Фото иллюстративное: ПАО "Черкассыоблэнерго"

Во время войны энергетика работает в условиях рисков. Враг наносит удары не только ракетами, но и большим количеством дронов. Аварийные запасы оборудования пришлось увеличить втрое.

Об этом во время мероприятия Energy Security Dialogue сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Работа Укрэнерго в условиях войны

По словам представителя энергокомпании, в 2022 году стандартный аварийный запас был рассчитан на погодные катаклизмы. Сейчас же с помощью международных партнеров удалось накопить на складах запас оборудования, который более чем в три раза больше стандартного. Зарубежные партнеры предоставили Украине машины, которые позволяют очень быстро делать ремонт. Раньше для замены автотрансформатора Украине требовалось три месяца, а европейским энергетикам — четыре месяца, тогда как сейчас бригады выполняют эту работу за три недели.

Энергетики работают круглосуточно, но учитывают ситуацию с безопасностью.

"Имеем информацию от наших военных об угрозах — конечно, прекращаем все работы, если есть угроза попадания по этому объекту, но весь остальной период времени бригады работают", — подытожил Зайченко.

Ранее эксперт по возобновляемой энергетике Станислав Игнатьев спрогнозировал, что отключения по стабилизационным графикам будут продолжаться в течение всей зимы. По его мнению ограничения отменят разве что в начале апреля.

Также мы сообщали, что 11 декабря во всех областях Украины будут действовать отключения света по графикам. Причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергообъектам.