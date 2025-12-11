Видео
Запасы больше, ремонты быстрее — работа Укрэнерго во время войны

Запасы больше, ремонты быстрее — работа Укрэнерго во время войны

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 07:30
Увеличили резервы оборудования и быстрее ремонтируют — Укрэнерго о работе во время войны
Энергетик ремонтирует линию электропередачи. Фото иллюстративное: ПАО "Черкассыоблэнерго"

Во время войны энергетика работает в условиях рисков. Враг наносит удары не только ракетами, но и большим количеством дронов. Аварийные запасы оборудования пришлось увеличить втрое.

Об этом во время мероприятия Energy Security Dialogue сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Читайте также:

Работа Укрэнерго в условиях войны

По словам представителя энергокомпании, в 2022 году стандартный аварийный запас был рассчитан на погодные катаклизмы. Сейчас же с помощью международных партнеров удалось накопить на складах запас оборудования, который более чем в три раза больше стандартного. Зарубежные партнеры предоставили Украине машины, которые позволяют очень быстро делать ремонт. Раньше для замены автотрансформатора Украине требовалось три месяца, а европейским энергетикам — четыре месяца, тогда как сейчас бригады выполняют эту работу за три недели.

Энергетики работают круглосуточно, но учитывают ситуацию с безопасностью.

"Имеем информацию от наших военных об угрозах — конечно, прекращаем все работы, если есть угроза попадания по этому объекту, но весь остальной период времени бригады работают", — подытожил Зайченко.

Ранее эксперт по возобновляемой энергетике Станислав Игнатьев спрогнозировал, что отключения по стабилизационным графикам будут продолжаться в течение всей зимы. По его мнению ограничения отменят разве что в начале апреля.

Также мы сообщали, что 11 декабря во всех областях Украины будут действовать отключения света по графикам. Причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергообъектам.

электроэнергия сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света
Артем Кругленко
Автор:
Артем Кругленко
