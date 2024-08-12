ДБР та СБУ викрили посадовців, які придбали для ЗСУ неякісні аптечки на 58,5 млн грн

Вручення підозри. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили ексначальника одного з військових навчальних центрів, голову медичної служби цього центру та вісім підприємців на постачанні неякісних військових аптечок. Внаслідок їх дій держава зазнала збитків на суму 58,5 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба ДБР у понеділок, 12 серпня.

Читайте також:

Неякісні аптечки для військових

Так, між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 мільйонів гривень. При цьому посадовці не проконтролювали якість закуплених аптечок.

За даними експертизи, вони не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а препарати всередині — не належної якості. Тому застосування аптечок в умовах реальної небезпеки могло завдати шкоду здоров’ю військовослужбовців ЗСУ.

Аптечки. Фото: ДБР

Таким чином державному бюджету було завдано збитків на 58,5 мільйонів гривень. Ексначальнику навчального центру повідомили про підозру у бездіяльності військової влади, а начальнику медичної навчального центру — у недбалому ставленні до військової служби. Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

Вручення підозри. Фото: ДБР

А приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, оголосили підозру у шахрайстві, що вчинене у великих розмірах. Вони можуть потрапити до в'язниці на вісім років.