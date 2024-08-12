Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Закупили неякісних аптечок на 58,5 млн грн — в Україні затримали посадовців навчального центру arrow

Закупили неякісних аптечок на 58,5 млн грн — в Україні затримали посадовців навчального центру

12 серпня 2024 15:46
Євгенія Брюховецька - редактор
ДБР та СБУ викрили посадовців, які придбали для ЗСУ неякісні аптечки на 58,5 млн грн
Вручення підозри. Фото: ДБР
Євгенія Брюховецька - редактор

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили ексначальника одного з військових навчальних центрів, голову медичної служби цього центру та вісім підприємців на постачанні неякісних військових аптечок. Внаслідок їх дій держава зазнала збитків на суму 58,5 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба ДБР у понеділок, 12 серпня.

Читайте також:

Неякісні аптечки для військових

Так, між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 мільйонів гривень. При цьому посадовці не проконтролювали якість закуплених аптечок. 

За даними експертизи, вони не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а препарати всередині — не належної якості. Тому застосування аптечок в умовах реальної небезпеки могло завдати шкоду здоров’ю військовослужбовців ЗСУ.

null
Аптечки. Фото: ДБР

Таким чином державному бюджету було завдано збитків на 58,5 мільйонів гривень. Ексначальнику навчального центру повідомили про підозру у бездіяльності військової влади, а начальнику медичної навчального центру — у недбалому ставленні до військової служби. Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

null
Вручення підозри. Фото: ДБР

А приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, оголосили підозру у шахрайстві, що вчинене у великих розмірах. Вони можуть потрапити до в'язниці на вісім років.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ військові закупівлі війна в Україні аптечка медична допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

15:46 Закупили неякісних аптечок на 58,5 млн грн — в Україні затримали посадовців навчального центру

15:45 Влаштувала нарколабораторію в арендованому будинку — на Одещині викрили підприємицю

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

15:27 Український прапор та російська влада — яка ситуація на Кінбурнській косі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:19 Пожежа на ЗАЕС — мер окупованого Енергодара прокоментував інцидент

15:13 Суди частіше скасовують штрафи від ТЦК — у чому причина

15:04 Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

15:01 На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ

15:01 Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету

15:46 Закупили неякісних аптечок на 58,5 млн грн — в Україні затримали посадовців навчального центру

15:45 Влаштувала нарколабораторію в арендованому будинку — на Одещині викрили підприємицю

15:27 Український прапор та російська влада — яка ситуація на Кінбурнській косі

15:19 Пожежа на ЗАЕС — мер окупованого Енергодара прокоментував інцидент

15:13 Суди частіше скасовують штрафи від ТЦК — у чому причина

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:04 Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

15:01 На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ

15:01 Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету

14:56 Через Паланку не проїхати — КПП на Одещині зупиняє роботу

14:55 До України йде нова спека з Африки — коли чекати рекордних температур

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови