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Закупили некачественные аптечки на 58,5 млн грн — в Украине задержали чиновников учебного центра

12 августа 2024 15:46
Евгения Брюховецкая - редактор
ГБР и СБУ разоблачили чиновников, которые приобрели для ВСУ некачественные аптечки на 58,5 млн грн
Вручение подозрения. Фото: ГБР
Евгения Брюховецкая - редактор

Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачили экс-начальника одного из военных учебных центров, главу медицинской службы этого центра и восемь предпринимателей на поставке некачественных военных аптечек. В результате их действий государство понесло убытки на сумму 58,5 миллиона гривен.

Об этом пишет пресс-служба ГБР в понедельник, 12 августа.

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Так, между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 миллиона гривен. При этом должностные лица не проконтролировали качество закупленных аптечек.

По данным экспертизы, они не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующие компоненты, а препараты внутри — не должного качества. Поэтому применение аптечек в условиях реальной опасности могло нанести вред здоровью военнослужащих ВСУ.

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Аптечки. Фото: ГБР

Таким образом, государственному бюджету был нанесен ущерб на 58,5 миллиона гривен. Экс-начальнику учебного центра сообщили о подозрении в бездействии военной власти, а начальнику медицинского учебного центра — в небрежном отношении к военной службе. Обоим грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до десяти лет.

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Вручение подозрения. Фото: ГБР

А частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, объявили подозрение в мошенничестве, совершенное в больших размерах. Они могут попасть в тюрьму на восемь лет.

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