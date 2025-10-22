Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Захищати та заробити — є список посад для жінок в ЗСУ

Захищати та заробити — є список посад для жінок в ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:27
Оновлено: 04:45
Для жінок в ЗСУ є широкий перелік вакансій — можна дуже добре заробити
Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В умовах тривалого воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, чоловіки отримують обов'язкові повістки, тоді як жінки можуть вступити до лав ЗСУ лише на добровільній основі. Можна обрати з великого переліку як адміністративних, так і бойових спеціальностей і непогано заробити. 

Про це повідомляє Центр рекрутингу сил ТРО ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Які вакансії є для жінок в ЗСУ

Перелік вакансій для жінок доволі широкий і є з чого вибрати. 

Доступні цивільні спеціальності:

  • бухгалтер;
  • діловод;
  • медичний працівник (лікар, медсестра, фельдшер);
  • кухар;
  • IT-спеціаліст;
  • психолог;
  • юрист та інші.

Бойові спеціальності:

  • оператор безпілотних літальних апаратів (від FPV до "великого крила");
  • аеророзвідник;
  • оператор радіолокаційної станції;
  • бойовий медик;
  • оператор радіоелектронної боротьби.

На який соцзахист та зарплату можна очікувати жінкам в ЗСУ

Служба в ЗСУ передбачає такі переваги:

  • сплату всіх податків та нарахування офіційного пенсійного стажу;
  • 30 днів щорічної відпустки;
  • виплати на оздоровлення та за перше укладення контракту;
  • офіційні лікарняні.

Процедура вступу до ЗСУ схожа на звичайне працевлаштування. Кандидатка проходить співбесіду з рекрутером, де обговорюються її освіта, професійні навички, стан здоров'я, сімейний стан, наявність дітей, бажана посада у війську та готовність до служби.

Нагадаємо, у липні речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський повідомив, що у ЗСУ збільшилася кількість жінок.

Також ми писали, у яких випадках жінки мають право на звільнення із ЗСУ.

ЗСУ робота жінки армія вакансії Рекрутинг
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації