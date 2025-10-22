Для жінок в ЗСУ є широкий перелік вакансій — можна дуже добре заробити

Захищати та заробити — є список посад для жінок в ЗСУ
В умовах тривалого воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, чоловіки отримують обов'язкові повістки, тоді як жінки можуть вступити до лав ЗСУ лише на добровільній основі. Можна обрати з великого переліку як адміністративних, так і бойових спеціальностей і непогано заробити.
Про це повідомляє Центр рекрутингу сил ТРО ЗСУ.
Які вакансії є для жінок в ЗСУ
Перелік вакансій для жінок доволі широкий і є з чого вибрати.
Доступні цивільні спеціальності:
- бухгалтер;
- діловод;
- медичний працівник (лікар, медсестра, фельдшер);
- кухар;
- IT-спеціаліст;
- психолог;
- юрист та інші.
Бойові спеціальності:
- оператор безпілотних літальних апаратів (від FPV до "великого крила");
- аеророзвідник;
- оператор радіолокаційної станції;
- бойовий медик;
- оператор радіоелектронної боротьби.
На який соцзахист та зарплату можна очікувати жінкам в ЗСУ
Служба в ЗСУ передбачає такі переваги:
- сплату всіх податків та нарахування офіційного пенсійного стажу;
- 30 днів щорічної відпустки;
- виплати на оздоровлення та за перше укладення контракту;
- офіційні лікарняні.
Процедура вступу до ЗСУ схожа на звичайне працевлаштування. Кандидатка проходить співбесіду з рекрутером, де обговорюються її освіта, професійні навички, стан здоров'я, сімейний стан, наявність дітей, бажана посада у війську та готовність до служби.
Нагадаємо, у липні речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський повідомив, що у ЗСУ збільшилася кількість жінок.
Також ми писали, у яких випадках жінки мають право на звільнення із ЗСУ.
