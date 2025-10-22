Для жінок в ЗСУ є широкий перелік вакансій — можна дуже добре заробити

Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В умовах тривалого воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, чоловіки отримують обов'язкові повістки, тоді як жінки можуть вступити до лав ЗСУ лише на добровільній основі. Можна обрати з великого переліку як адміністративних, так і бойових спеціальностей і непогано заробити.

Про це повідомляє Центр рекрутингу сил ТРО ЗСУ.

Які вакансії є для жінок в ЗСУ

Перелік вакансій для жінок доволі широкий і є з чого вибрати.

Доступні цивільні спеціальності:

бухгалтер;

діловод;

медичний працівник (лікар, медсестра, фельдшер);

кухар;

IT-спеціаліст;

психолог;

юрист та інші.

Бойові спеціальності:

оператор безпілотних літальних апаратів (від FPV до "великого крила");

аеророзвідник;

оператор радіолокаційної станції;

бойовий медик;

оператор радіоелектронної боротьби.

На який соцзахист та зарплату можна очікувати жінкам в ЗСУ

Служба в ЗСУ передбачає такі переваги:

сплату всіх податків та нарахування офіційного пенсійного стажу;

30 днів щорічної відпустки;

виплати на оздоровлення та за перше укладення контракту;

офіційні лікарняні.

Процедура вступу до ЗСУ схожа на звичайне працевлаштування. Кандидатка проходить співбесіду з рекрутером, де обговорюються її освіта, професійні навички, стан здоров'я, сімейний стан, наявність дітей, бажана посада у війську та готовність до служби.

Нагадаємо, у липні речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський повідомив, що у ЗСУ збільшилася кількість жінок.

Також ми писали, у яких випадках жінки мають право на звільнення із ЗСУ.