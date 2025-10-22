Для женщин в ВСУ есть широкий перечень вакансий — можно очень хорошо заработать

Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В условиях длительного военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, мужчины получают обязательные повестки, тогда как женщины могут вступить в ряды ВСУ только на добровольной основе. Можно выбрать из большого перечня как административных, так и боевых специальностей и неплохо заработать.

Об этом сообщает Центр рекрутинга сил ТРО ВСУ.

Какие вакансии есть для женщин в ВСУ

Перечень вакансий для женщин довольно широк и есть из чего выбрать.

Доступные гражданские специальности:

бухгалтер;

делопроизводитель;

медицинский работник (врач, медсестра, фельдшер);

повар;

IT-специалист;

психолог;

юрист и другие.

Боевые специальности:

оператор беспилотных летательных аппаратов (от FPV до "большого крыла");

аэроразведчик;

оператор радиолокационной станции;

боевой медик;

оператор радиоэлектронной борьбы.

На какую соцзащиту и зарплату можно ожидать женщинам в ВСУ

Служба в ВСУ предусматривает следующие преимущества:

уплату всех налогов и начисление официального пенсионного стажа;

30 дней ежегодного отпуска;

выплаты на оздоровление и за первое заключение контракта;

официальные больничные.

Процедура поступления в ВСУ похожа на обычное трудоустройство. Кандидатка проходит собеседование с рекрутером, где обсуждаются ее образование, профессиональные навыки, состояние здоровья, семейное положение, наличие детей, желаемая должность в армии и готовность к службе.

