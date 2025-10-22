Для женщин в ВСУ есть широкий перечень вакансий — можно очень хорошо заработать

Защищать и заработать — есть список должностей для женщин в ВСУ
В условиях длительного военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, мужчины получают обязательные повестки, тогда как женщины могут вступить в ряды ВСУ только на добровольной основе. Можно выбрать из большого перечня как административных, так и боевых специальностей и неплохо заработать.
Об этом сообщает Центр рекрутинга сил ТРО ВСУ.
Какие вакансии есть для женщин в ВСУ
Перечень вакансий для женщин довольно широк и есть из чего выбрать.
Доступные гражданские специальности:
- бухгалтер;
- делопроизводитель;
- медицинский работник (врач, медсестра, фельдшер);
- повар;
- IT-специалист;
- психолог;
- юрист и другие.
Боевые специальности:
- оператор беспилотных летательных аппаратов (от FPV до "большого крыла");
- аэроразведчик;
- оператор радиолокационной станции;
- боевой медик;
- оператор радиоэлектронной борьбы.
На какую соцзащиту и зарплату можно ожидать женщинам в ВСУ
Служба в ВСУ предусматривает следующие преимущества:
- уплату всех налогов и начисление официального пенсионного стажа;
- 30 дней ежегодного отпуска;
- выплаты на оздоровление и за первое заключение контракта;
- официальные больничные.
Процедура поступления в ВСУ похожа на обычное трудоустройство. Кандидатка проходит собеседование с рекрутером, где обсуждаются ее образование, профессиональные навыки, состояние здоровья, семейное положение, наличие детей, желаемая должность в армии и готовность к службе.
Напомним, в июле спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский сообщил, что в ВСУ увеличилось количество женщин.
Также мы писали, в каких случаях женщины имеют право на увольнение из ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!