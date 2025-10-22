Видео
Видео

Защищать и заработать — есть список должностей для женщин в ВСУ

Дата публикации 22 октября 2025 06:27
обновлено: 04:45
Для женщин в ВСУ есть широкий перечень вакансий — можно очень хорошо заработать
Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В условиях длительного военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, мужчины получают обязательные повестки, тогда как женщины могут вступить в ряды ВСУ только на добровольной основе. Можно выбрать из большого перечня как административных, так и боевых специальностей и неплохо заработать.

Об этом сообщает Центр рекрутинга сил ТРО ВСУ.

Какие вакансии есть для женщин в ВСУ

Перечень вакансий для женщин довольно широк и есть из чего выбрать.

Доступные гражданские специальности:

  • бухгалтер;
  • делопроизводитель;
  • медицинский работник (врач, медсестра, фельдшер);
  • повар;
  • IT-специалист;
  • психолог;
  • юрист и другие.

Боевые специальности:

  • оператор беспилотных летательных аппаратов (от FPV до "большого крыла");
  • аэроразведчик;
  • оператор радиолокационной станции;
  • боевой медик;
  • оператор радиоэлектронной борьбы.

На какую соцзащиту и зарплату можно ожидать женщинам в ВСУ

Служба в ВСУ предусматривает следующие преимущества:

  • уплату всех налогов и начисление официального пенсионного стажа;
  • 30 дней ежегодного отпуска;
  • выплаты на оздоровление и за первое заключение контракта;
  • официальные больничные.

Процедура поступления в ВСУ похожа на обычное трудоустройство. Кандидатка проходит собеседование с рекрутером, где обсуждаются ее образование, профессиональные навыки, состояние здоровья, семейное положение, наличие детей, желаемая должность в армии и готовность к службе.

Напомним, в июле спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский сообщил, что в ВСУ увеличилось количество женщин.

Также мы писали, в каких случаях женщины имеют право на увольнение из ВСУ.

ВСУ работа женщины армия вакансии Рекрутинг
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
