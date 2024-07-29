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Заборона керувати авто — як суд повідомлятиме ухилянтам

29 липня 2024 23:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заборонили керувати авто - як Суд ТЦК повідомить про постанову
Чоловік за кермом. Фото: "Волинські новини"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Суд, який отримав позов від територіального центру комплектування, має повідомити про це громадянам, проти яких відкривається судове провадження. Сповіщення може бути здійснене кур’єром, через телефон, електронну пошту чи електронний кабінет.

Про це йдеться в законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

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Сповіщення ухилянтів

У новому законі зазначається, що суд, отримавши позов від територіального центру комплектування проти ухилянтів, щодо позбавлення права керувати авто, має обов’язково повідомити їх про судове слухання.

Повідомлення може бути передане направленням тексту повістки до електронного кабінету — якщо такий у громадянина, звісно ж, є.

Кур’єром чи через телефон

У випадку, якщо, військовозобов’язаний не має електронного кабінету, його можуть повідомити кур’єром.

Також суд може використати для сповіщення номер телефону, факс, електронну пошту чи інші технічні засоби зв'язку.

Нагадаємо, що територіальний центр комплектування має право подати позов до суду з вимогою позбавити ухилянта права керувати транспортним засобом. Але у кількох випадках суд може стати на бік громадянина і відхилити позов ТЦК.

Додамо, якщо заява ТЦК, передана до суду на ухилянта, не відповідає вимогам, суд повертає заяву позивачу, надаючи 10 днів на виправлення недоліків. У разі невиправлення позов вважається відхиленим, що не заважатиме територіальному центру комплектування нової заяви у цій же справі.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти

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