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Запрет управлять автомобилем — как суд будет сообщать уклонистам

29 июля 2024 23:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Запретили управлять авто - как суд ТЦК сообщит о постановлении
Мужчина за рулем. Фото: "Волинські новини"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Суд, получивший иск от территориального центра комплектования, должен уведомить об этом граждан, против которых открывается судебное разбирательство. Уведомление может быть осуществлено курьером, по телефону, по электронной почте или через электронный кабинет.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Уведомление уклонистов

В новом законе отмечается, что суд, получив иск от территориального центра комплектования против уклонистов относительно лишения права управлять автомобилем, должен обязательно сообщить им о судебном слушании.

Сообщение может быть передано направлением текста повестки в электронный кабинет — если таковой у гражданина, конечно, есть.

Курьером или по телефону

В случае, если военнообязанный не имеет электронного кабинета, информацию могут сообщить курьером.

Также суд может использовать для уведомления телефонный номер, факс, электронную почту или другие технические средства связи.

Напомним, что территориальный центр комплектования имеет право подать иск в суд с требованием лишить уклониста права управлять транспортным средством. Но в ряде случаев суд может стать на сторону гражданина и отклонить иск ТЦК.

Добавим, если заявление ТЦК, переданное в суд на уклониста, не отвечает требованиям, суд возвращает заявление истцу, предоставляя 10 дней на исправление недостатков. В случае неисправления иск считается отклоненным, что не будет мешать территориальному центру комплектования в формировании нового заявления по этому же делу.

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