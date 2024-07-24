Коли суд може відхилити позов ТЦК про заборону керувати транспортним засобом

В ТЦК. Фото: ddk.dn.ua

Територіальний центр комплектування має право подати позов до суду з вимогою позбавити ухилянта права керувати транспортним засобом. Але у кількох випадках суд може стати на бік громадянина і відхилити позов ТЦК.

Про це йдеться в законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

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Територіальний центр комплектування має право подати позов проти військовозобов’язаного громадянина, який ухиляється від військового обліку, з вимогою заборони тому керувати транспортним засобом.

Але суд, своєю чергою, може відмовити ТЦК у позові з кількох причин.

Одна з причин — якщо автомобіль є основним законним джерелом засобів для існування громадянина. Тому в такій ситуації обмежити його право на керування автівкою неможливо.

Коли забороняти керувати автівкою не дозволяє закон

Інша причина стосується ситуації, коли військовозобов’язаний громадянин використовує свій транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

У такому випадку закон теж забороняє обмежувати право керування автомобілем.

Нагадаємо, що у місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

Додамо, що жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі.