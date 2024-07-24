Когда суд может отклонить иск ТЦК о запрете на управление транспортным средством

В ТЦК. Фото: ddk.dn.ua

Территориальный центр комплектования имеет право подать иск в суд с требованием лишить уклониста права управлять транспортным средством. Но в ряде случаев суд может стать на сторону гражданина и отклонить иск ТЦК.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Территориальный центр комплектования имеет право подать иск против военнообязанного гражданина, уклоняющегося от военного учета, с требованием запрета управлять транспортным средством.

Но суд, в свою очередь, может отказать ТЦК в иске по нескольким причинам.

Одна из причин — если автомобиль является основным законным источником средств к существованию гражданина. Поэтому в такой ситуации ограничить его право на управление автомобилем невозможно.

Когда запрещать управлять автомобилем не разрешает закон

Другая причина касается ситуации, когда военнообязанный гражданин использует свое транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

В таком случае закон тоже запрещает ущемлять право управления автомобилем.

Напомним, что в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.

Добавим, что жителя Киева, который больше двух лет скрывался от мобилизации, тернопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы.