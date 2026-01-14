Для водіїв категорій D та DE відкрита гарна вакансія в складі Азову

Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають посвідчення категорій D та DE. Заробітна плата складає від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Така вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія водія автобуса в "Азов". Фото: Скриншот

Вимоги до кандидата

Окрім відкритих категорій кандидат на посаду повинен мати досвід водіння подібним транспортом щонайменше в 1 рік. Звичайно, потрібно знатись на базовому ремонти машини, а досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Обов'язки водія в "Азов"

Основною задачею водія автобуса буде перевезення особового складу "Азов" та його підрозділів. Також треба буде при нагоді ремонтувати автомобільну техніку (мікроавтобуси, автобуси).

Умови роботи

Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт. Грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України. Можливість переведення для діючих військовослужбовців.

Оплата залежить від задач та місця роботи. У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" не вистачає перевізників саперного обладнання. Тож бійці шукають водіїв-саперів.

Також ми писали, що в "Азові" потрібні автоелектрики. Для влаштування кандидати повинні мати відповідні знання і мінімум рік досвіду роботи.