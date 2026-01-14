Для водителей категорий D и DE открыта хорошая вакансия в составе Азова

Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей автобусов, которые имеют удостоверение категорий D и DE. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Такая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия водителя автобуса в "Азов". Фото: Скриншот

Требования к кандидату

Кроме открытых категорий кандидат на должность должен иметь опыт вождения подобным транспортом минимум в 1 год. Конечно, нужно разбираться в базовом ремонте машины, а опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Обязанности водителя в "Азов"

Основной задачей водителя автобуса будет перевозка личного состава "Азов" и его подразделений. Также надо будет при случае ремонтировать автомобильную технику (микроавтобусы, автобусы).

Условия работы

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Денежное обеспечение согласно стандартам принятыми в Вооруженных Силах Украины. Возможность перевода для действующих военнослужащих.

Оплата зависит от задач и места работы. В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" не хватает перевозчиков саперного оборудования. Поэтому бойцы ищут водителей-саперов.

Также мы писали, что в "Азове" нужны автоэлектрики. Для устройства кандидаты должны иметь соответствующие знания и минимум год опыта работы.