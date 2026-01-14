Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Водителей автобусов приглашают в "Азов" — есть достойная вакансия

Водителей автобусов приглашают в "Азов" — есть достойная вакансия

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 03:26
Для водителей категорий D и DE открыта хорошая вакансия в составе Азова
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей автобусов, которые имеют удостоверение категорий D и DE. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Такая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
Вакансія водія автобуса в "Азов". Фото: Скриншот
Вакансия водителя автобуса в "Азов". Фото: Скриншот

Требования к кандидату

Кроме открытых категорий кандидат на должность должен иметь опыт вождения подобным транспортом минимум в 1 год. Конечно, нужно разбираться в базовом ремонте машины, а опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Обязанности водителя в "Азов"

Основной задачей водителя автобуса будет перевозка личного состава "Азов" и его подразделений. Также надо будет при случае ремонтировать автомобильную технику (микроавтобусы, автобусы).

Условия работы

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Денежное обеспечение согласно стандартам принятыми в Вооруженных Силах Украины. Возможность перевода для действующих военнослужащих.

Оплата зависит от задач и места работы. В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" не хватает перевозчиков саперного оборудования. Поэтому бойцы ищут водителей-саперов.

Также мы писали, что в "Азове" нужны автоэлектрики. Для устройства кандидаты должны иметь соответствующие знания и минимум год опыта работы.

ВСУ бригада "Азов" автобусы вакансии Рекрутинг водитель
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации