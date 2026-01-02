Юристи пояснили, чи має право ТЦК ганяти на ВЛК двічі на рік

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Інколи складається ситуація, що ТЦК вимагає військовозобов'язаного ще раз протягом року пройти ВЛК. Хоча вимога проходити ВЛК частіше ніж раз на рік сумнівна, але просто ігнорувати виклик не можна.

Про нюанси ситуації повідомляють юристи сервісу "Особистий Консультант".

Реклама

Читайте також:

Особливості "подвійного ВЛК"

Експерти сервісу зазначають, що якщо на підприємство надійшло розпорядження ТЦК, директор не має права грати в мовчанку. Інакше — штраф.

Керівник зобов'язаний виконати бюрократичний мінімум:

видати наказ про оповіщення працівника;

ознайомити його з документом під підпис;

протягом 3 днів відправити копію наказу назад до ТЦК.

На цьому місія роботодавця завершується. Далі — відповідальність самої людини.

Чи законно тягнути людину до лікарів знову? Юристи кажуть: ні. Вони посилаються на Наказ Міноборони № 402. Там чітко сказано: постанова ВЛК під час воєнного стану діє один рік.

Примусово провести повторний огляд раніше цього терміну можна лише в одному випадку: якщо стан здоров'я змінився. І про це заявив сам військовозобов'язаний або є відповідні висновки лікарів. Якщо ви не скаржилися, а лікарі не фіксували погіршення — підстав для нової комісії немає.

Що робити працівнику

Експерти радять діяти обережно, але впевнено. Іти до ТЦК треба. Вимога з'явитися за викликом (згідно з постановою КМУ №1487) є законною, і її ігнорування тягне за собою проблеми. Але прийшовши у військкомат, ви не зобов'язані проходити ВЛК, якщо ваша попередня довідка ще дійсна. Ви маєте повне право посилатися на чинні норми та відмовитися від повторної процедури, стверджують фахівці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як статус "обмежено придатний" впливає на бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба проходити військово-лікарську комісію після подачі документів на бронювання.