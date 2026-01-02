Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка ВЛК двічі на рік — фахівці відповіли, чи має на це право ТЦК

ВЛК двічі на рік — фахівці відповіли, чи має на це право ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 07:30
Юристи пояснили, чи має право ТЦК ганяти на ВЛК двічі на рік
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Інколи складається ситуація, що ТЦК вимагає військовозобов'язаного ще раз протягом року пройти ВЛК. Хоча вимога проходити ВЛК частіше ніж раз на рік сумнівна, але просто ігнорувати виклик не можна.

Про нюанси ситуації повідомляють юристи сервісу "Особистий Консультант".

Реклама
Читайте також:

Особливості "подвійного ВЛК"

Експерти сервісу зазначають, що якщо на підприємство надійшло розпорядження ТЦК, директор не має права грати в мовчанку. Інакше — штраф.

Керівник зобов'язаний виконати бюрократичний мінімум:

  • видати наказ про оповіщення працівника;
  • ознайомити його з документом під підпис;
  • протягом 3 днів відправити копію наказу назад до ТЦК.

На цьому місія роботодавця завершується. Далі — відповідальність самої людини.

Чи законно тягнути людину до лікарів знову? Юристи кажуть: ні. Вони посилаються на Наказ Міноборони № 402. Там чітко сказано: постанова ВЛК під час воєнного стану діє один рік.

Примусово провести повторний огляд раніше цього терміну можна лише в одному випадку: якщо стан здоров'я змінився. І про це заявив сам військовозобов'язаний або є відповідні висновки лікарів. Якщо ви не скаржилися, а лікарі не фіксували погіршення — підстав для нової комісії немає.

Що робити працівнику

Експерти радять діяти обережно, але впевнено. Іти до ТЦК треба. Вимога з'явитися за викликом (згідно з постановою КМУ №1487) є законною, і її ігнорування тягне за собою проблеми. Але прийшовши у військкомат, ви не зобов'язані проходити ВЛК, якщо ваша попередня довідка ще дійсна. Ви маєте повне право посилатися на чинні норми та відмовитися від повторної процедури, стверджують фахівці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як статус "обмежено придатний" впливає на бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба проходити військово-лікарську комісію після подачі документів на бронювання.

військовий облік бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації